РФ действует как в Бахмуте: в ISW оценили риск окружения Авдеевки оккупантами

Войска РФ сначала пытались оперативно окружить украинские силы в Авдеевке, но постепенно перешли к ведению боевых действий через населенный пункт с разворотом.

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Российские захватчики не способны провести успешный оперативный охват или окружение Авдеевки / Коллаж: Главред, фото:53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Российские войска проводят тактический разворот через Авдеевку - так, как они это делали в Бахмуте весной 2023 года. Данная ситуация может создать условия, которые заставят Силы обороны Украны оставить свои позиции в этом населенном пункте Донецкой области. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Как отмечают эксперты ISW, украинские войска еще не полностью отошли из Авдеевки и продолжают препятствовать российским войскам достигнуть более значительных успехов, чем текущее постепенное продвижение.

По мнению экспертов американского института, российская наступательная операция по захвату Авдеевки подчеркивает неспособность российских военных провести успешный оперативный охват или окружение в Украине.

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Отмечается, что российские войска сначала пытались оперативно окружить украинские силы в Авдеевке в начале локальной наступательной операции в октябре 2023 года, но постепенно перешли к ведению боевых действий через населенный пункт с разворотом после того, как не смогли осуществить быстрый маневр, необходимый для окружения.

Оперативное окружение - это маневр, во время которого атакующие силы полностью окружают, а затем уничтожают группировку сил противника, объясняют аналитики.

Во время такого маневра атакующие силы пытаются обойти основные оборонительные сооружения противника, чтобы захватить объекты за ними. Это позволяет атакующим силам уничтожить защитников на их нынешних позициях.

Российские войска не достигли ни того, ни другого в Авдеевке, и, в частности, неоднократно терпели неудачи в проведении операций по окружению украинских войск на протяжении всего полномасштабного вторжения в Украину.

Специалисты ISW отмечают, что российские войска совершили разворот в Авдеевке, как и при захвате Бахмута весной 2023 года. При этом они пытались лишь обойти основные украинские оборонительные позиции для обеспечения тактических преимуществ, но не стремились к более масштабному уничтожению украинской группировки сил.

Также в обзоре добавляют: российские войска потратили значительное количество живой силы и техники на захват Авдеевки, и, вероятно, им потребуется длительный период консолидации, восстановления и отдыха, прежде чем они попытаются осуществить дальнейшие скоординированные наступательные действия в этом районе.

Бои за Авдеевку

Командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что по состоянию на 23:00 15 февраля 2024 года "ситуация в Авдеевке сложная, но контролируемая". Происходит плановое усиление подразделений и осуществляется маневр войсками на угрожающих направлениях.

Кроме того, по его словам, выделен дополнительный ресурс боеприпасов и других средств поражения. Подготовлены новые позиции и продолжают готовиться мощные укрепления с учетом всех возможных сценариев.

Начальник отдела связей с общественностью оперативно-статегической группировки войск Таврия Дмитрий Лиховий заявил, что Авдеевка не находится в оперативном окружении. Эвакуация и снабжения войск действительно усложнились, однако ВСУ используют запасную логистическую артерию, чтобы эвакуировать аренных и поставлять оружие.

Командир из Азова назвал ошибку Украины и объяснил, как отбиться от оккупантов в Авдеевке. Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что важно не количество оружия и техники, а то, как оно используется.

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