Командир Азова назвал ошибку Украины и объяснил, как отбиться от оккупантов в Авдеевке

Богдан "Тавр" Кротевич заявил, что важно не количество оружия и техники, а то, как она используется.

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Богдан "Тавр" Кротевич раскритиковал оборону Авдеевки и рассказал, как нужно действовать / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ОП, МО РФ

Украинский военный, первый заместитель командира полка специального назначения Азов Богдан "Тавр" Кротевич эмоционально прокомментировал ситуацию на Авдеевском направлении и объяснил, как, по его мнению, нужно противостоять российским оккупантам.

"Нельзя биться лоб в лоб с армией России. Да и вообще, с любой армией, как пьяные алкаши обмениваться прямыми ударами – это глупо. Почему мы постоянно упираемся в одну и ту же ошибку?!", - написал "Тавр" в Telegram.

Военный уверен, что Украину спасет не технологический прогресс. По его словам, важно не количество оружия и техники, а то, как она используется.

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"Маневры принесут победу. Не наступления на пять линий обороны в лобовую, не заброс бригадами направление основного удара противника! Их больше, понимаете? Маневр - удар во фланг. Я писал об этом еще в январе 23 года. Выводы не сделаны. Может я дурак, но буду биться головой в эту непробиваемую стену, пока не пробью", - отметил он.

По его словам, на кону жизнь людей и существование нашего государства. Поэтому "Тавр" подробно расписал на примере Авдеевки, как нужно действовать на фронте.

"Пишу прямо – обрежьте наступающие силы противника с фланга! Все штурмовые и механизированные подразделения качественнее проведут наступательные действия на направлении, где противник не ожидает, чем будут страдать под постоянными обстрелами, не имея возможности вообще ничего сделать, кроме как просто задержать время", - считает Кротевич.

"Сунь-цзы перечитайте, Клаузевица там, вспомните, что монголы сделали с китайской стеной, а немцы - с линией Мажино! Рисую прямо схемы по Авдеевке, потому что прямые намеки никто не понимает! Я хочу, чтобы мои друзья дожили до победы, и я хочу этой победы! Может, наконец и вы захотите ее достичь!", - эмоционально написал военный.

t.me/ein_fruhling_2

t.me/ein_fruhling_2

t.me/ein_fruhling_2

Ситуация в Авдеевке

Третья отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки, которую уже не один месяц пытаются захватить российские оккупанты. Ситуация в городе на момент заведения бригады чрезвычайно критическая.

Отдельные батальоны 3-й ОШБр провели рейд в захваченные врагом районы Авдеевки. Силы противника на этом отрезке составляют ориентировочно семь бригад. За период пребывания на Авдеевском направлении Третьей штурмовой двум бригадам вооруженных сил России было нанесено критическое поражение.

14 февраля глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что дорогу, которая ведет к Авдеевке, россияне могут полностью простреливать. Сейчас в городе остается около тысячи человек, однако эвакуацию проводить чрезвычайно опасно.

Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий заявил: если основная логистическая артерия к Авдеевке, которая используется для снабжения украинского гарнизона в городе будет перерезана россиянами, то украинское командование имеет запасные пути снабжения.

Аналитик BILD Юлиан Рёпке уверен, что российские оккупанты могут захватить Авдеевку "в ближайшие дни или недели".

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