Ситуация в Авдеевке резко меняется: ВСУ готовят запасные логистические пути

В ВСУ отметили, что враг начал применять бронегруппы для наступления на Авдеевку с севера и с юга.

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На Авдеевском направлении враг сосредоточил около 50 тысяч солдат / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Если основная логистическая артерия к Авдеевке, которая используется для снабжения украинского гарнизона в городе будет перерезана россиянами, то украинское командование имеет запасные пути снабжения. Об этом представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий в эфире телемарафона.

Он также подчеркнул, что сейчас ситуация на линии соприкосновения возле Авдеевки является динамичной и может меняться каждый час.

"Наши войска прилагают все возможные усилия, чтобы удерживать определенные позиции", - подчеркнул спикер.

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Лиховий указал, что в уличных боях в Авдеевке, которые продолжаются уже несколько дней, происходят изменения в тактике, как со стороны украинских войск, так и со стороны оккупантов.

"Враг понемногу включает некоторые бронегруппы в Авдеевке - и на севере, и на юге, а в некоторые дни он работает малыми штурмовыми группами", - добавил он.

Он также подчеркнул, что на этом направлении Россия развернула значительное количество военных.

"Всего на Авдеевском направлении враг сосредоточил около 50 тысяч человек личного состава", - отметил он.

Лиховий пояснил, что украинские войска придерживаются стратегии защиты, которая заключается в том, чтобы оборонять населенные пункты, а не "кучи камней, кучи обгоревшего железа, которые оставались на наших позициях".

Спикер подчеркнул, что главный приоритет - сохранить жизни бойцов и перегруппироваться на новой линии обороны для гибкой реакции на ситуацию.

Он также отметил, что обстрелы артиллерией и ракетами со стороны врага населенных пунктов Покровского района Донецкой области, что немного западнее Авдеевки, свидетельствуют о возможных последствиях, когда линия фронта сместится чуть дальше на запад.

"Поэтому важно держать Авдеевку и каждый населенный пункт", - подчеркнул он.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 февраля, украинские войска уничтожили колонну российской бронетехники в районе Авдеевки. Планы оккупантов по усилению своей группировки в городе таким образом не осуществились, поскольку они не смогли добраться до места назначения.

Командир 47-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Рюмшин утверждает, что российские захватчики не могут окружить или захватить Авдеевку, пока украинские военные способны держать оборону.

Начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш указывает, что масштабное наступление российских оккупантов на Авдеевку является политическим решением, которое было принято в Москве.

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