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Убийство украинского баскетболиста в Германии: стали известны новые детали

Дмитрий Видоменко
14 февраля 2024, 12:00
Отец другого пострадавшего от нападения в Германии - Артема Козаченко - рассказал журналистам новые детали преступления.
Баскетболист Ермаков
Баскетболист Владимир Ермаков умер от травм, несовместимых с жизнью / коллаж Главред, фото ФБУ

В субботу, 10 февраля 2024 года, в Германии, в 40 километрах от Дюссельдорфа злоумышленники напали на украинских спортсменов. 17-летний баскетболист Владимир Ермаков умер от травм, несовместимых с жизнью, а 18-летнего Артема Козаченко прооперировали, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Его отец, Владимир Козаченко, в комментарии "Сніданку з 1+1" рассказал подробности трагедии.

По словам мужчина, Владимир, Артем и его девушка возвращались в Дюссельдорф после прогулки по торговым центрам. В автобусе за ними села группа из восьми ребят западноазиатской внешности. И они сразу начали провоцировать их - толкнули Артема, толкнули ногой Владимира. Подростки пытались игнорировать провокации, но агрессивные подростки все равно напали.

"Когда пришло время выходить на нужной остановке, они спросили: "Вы украинцы?". Дети ответили: "Да" и начали выходить. Тогда они вышли за ними и начали останавливать, кричать. Подбежали и ударили девушку Артема, ударили Артема по лицу. Началась потасовка, ребята начали бить", - рассказал Козаченко.

Драку пытались остановить прохожие ‒ и вызвали скорую помощь и полицию. Нападавшие начали убегать.

Артем получил шесть ножевых ранений и перенес операцию. Когда пришел в себя, то смог рассказать отцу, что на самом деле произошло в тот вечер. Сейчас подросток в больнице в тяжелом состоянии, а девушка сильно не пострадала.

Как рассказал Козаченко-старший, следствие продолжается. Сейчас задержан один парень.

Убийство Владимира Ермакова в Германии

Напомним, в Германии трагически погиб 17-летний украинский баскетболист юношеских сборных Владимир Ермаков. Как сообщила Федерация баскетбола Украины, украинский спортсмен погиб в Дюссельдорфе в результате нападения.

Немного позже немецкая полиция уведомила украинский МИД о задержании нападавшего, который причастен к убийству 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Об этом в своем Facebook сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

"По имеющейся информации, полиция уже задержала нападавшего. Продолжаются следственные действия", - отметил Николенко.

Дипломат также сообщил о состоянии второго украинца, который пострадал в нападении. По словам представителя МИД, он получает необходимую медицинскую помощь в больнице Эссена. Состояние стабильное, его жизни не угрожает опасность.

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