В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.
Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине официально продлены до 13 мая 2024 года.
Отметим, что это уже десятое голосование парламента за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.
Мобилизация 2024 - какие изменения ожидаются в ближайшее время
Президент Зеленский заявил, что в Украине хотят разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих мобилизации. По словам президента, сейчас очень важен диалог между бизнесом и государством в вопросе бронирования работников от мобилизации.
Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на время мобилизации и военного положения. Теперь в ТЦК круглосуточно будут проводить медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК.
Начальник мобилизационного отделения Дарницкого ТЦК Владимир Новосядлый заявил, что работники столичного ТЦК имеют право раздавать повестки как по домашним адресам, так и в спортзалах, кафе, других общественных местах и на улице. Однако полномочий принудительно доставлять военнообязанных в военкоматы они не имеют.
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