В Украине официально продлили военное положение и мобилизацию

Владимир Зеленский подписал законы о продлении на три месяца военного положения и мобилизации.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-oficialno-prodlili-voennoe-polozhenie-i-mobilizaciyu-10541009.html Ссылка скопирована

В Украине продлили военное положение и мобилизацию / Коллаж: Главред, фото: ОПУ, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 суток.

Таким образом, военное положение и мобилизация в Украине официально продлены до 13 мая 2024 года.

Отметим, что это уже десятое голосование парламента за продление военного положения с начала полномасштабного вторжения России.

видео дня

Мобилизация 2024 - какие изменения ожидаются в ближайшее время

Президент Зеленский заявил, что в Украине хотят разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих мобилизации. По словам президента, сейчас очень важен диалог между бизнесом и государством в вопросе бронирования работников от мобилизации.

Кабмин расширил полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки на время мобилизации и военного положения. Теперь в ТЦК круглосуточно будут проводить медицинские осмотры и психологические обследования ВЛК.

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого ТЦК Владимир Новосядлый заявил, что работники столичного ТЦК имеют право раздавать повестки как по домашним адресам, так и в спортзалах, кафе, других общественных местах и на улице. Однако полномочий принудительно доставлять военнообязанных в военкоматы они не имеют.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.