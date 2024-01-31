Спортзалы и кафе, но без 'бусов': в ТЦК Киева рассказали, как и где вручают повестки

Повестки могут вручать как по домашним адресам, так и на блокпостах.

https://glavred.info/ukraine/sportzali-i-kav-yarni-ale-bez-busiv-u-tck-kiyeva-rozpovili-yak-i-de-vruchayut-povistki-10537823.html Ссылка скопирована

Работники ТЦК не могут задерживать граждан - это делает полиция / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, УНИАН

Работники столичного ТЦК имеют право раздавать повестки как по домашним адресам, так и в спортзалах, кафе, других общественных местах и на улице. Однако полномочий принудительно доставлять военнообязанных в военкоматы они не имеют, рассказал в интервью изданию "Вечерний Киев" заместитель начальника - начальник мобилизационного отделения Дарницкого ТЦК Владимир Новосядлый.

Новосядлый отметил, что "законодательством не определено конкретное места вручения повестки" - мероприятия по оповещению населения осуществляются "где угодно".

Вручение повесток на блокпостах

видео дня

Работники ТЦК уполномочены осуществлять проверку документов у лиц на блокпостах Киева. Если выявляют лиц, уклоняющихся от мобилизации, то им вручают повестку на явку в военкоматы с целью уточнения учетных данных.

Принудительная доставка в ТЦК

Представители ТЦК могут предлагать лицу либо пройти, либо проехать, чтобы уточнить здесь и сейчас учетные данные в ТЦК. Вопрос о задержании лиц относится к компетенции Национальной полиции, сказал Новосядлый.

"Если лицо отказывается, явно уклоняется от призыва, вызывается полиция, или же представители ТЦК совместно с полицией работают. Далее составляют протоколы о том или ином нарушении, которое произошло. Задержать лицо может Национальная полиция в рамках административного задержания. Нам такие полномочия законодательство не предоставляет", - пояснил он.

Мобилизация 2024

Во вторник, 30 января, Кабинет министров передал в Верховную Раду новую версию законопроекта о мобилизации . В ней, в частности, говорилось о снижении призывного возраста до 25 лет, ограничениях для уклонистов и новой системе выдачи повесток через электронный кабинет военнообязанных.

Также в проекте содержатся нововведения для военнообязанных, которые пользуются консульскими услугами и находятся за границей.

Это обновленный вариант законопроекта о мобилизации. Предыдущий - после многочисленной критики со стороны общественности и правозащитников - был возвращен Кабмину для доработки предложений.

Отдельно отметим, что из-за нареканий граждан на работу работников ТЦК в Минобороны недавно провели внеплановую проверку военкоматов - чтобы "очистить систему".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.