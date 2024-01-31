Помощь Запада "в обмен" на переговоры с РФ: эксперт назвал сценарий от Трампа

Возможное президентство Трампа не станет концом для Украины, однако условия предоставления военной помощи от США могут измениться, считает Тарас Семенюк.

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Реальные решения Трампа могут не соотствовать его риторике - Трамп / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот YouTube

Если Дональд Трамп победит на президентских выборах в США, военная помощь не обязательно прекратится. Могут быть другие условия ее предоставления – к примеру, в обмен на переговоры с агрессором Россией. Об этом заявил эксперт-международник Аналитического центра Solid Info Тарас Семенюк.

В интервью Главреду он рассказал о том, что на данный момент сложно сказать, каким может быть президентство Трампа. Предвыборная риторика и реальный государственный курс зачастую серьезно отличаются.

"Здесь сложно прогнозировать, поскольку риторика до и после выборов обычно очень отличается", - отметил Семенюк.

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Также он добавил, что при Трампе может появиться условие, согласно которому от Киева потребуют вести переговоры с Москвой в обмен на военную помощь.

"Если Трамп станет президентом, это не означает конец для Украины, но это означает, что помощь может быть изменена. Возможно, будут какие-то новые условия для получения этой помощи или она будет привязана к предложениям для переговоров с Россией", - подчеркнул Тарас Семенюк.

Ранее Трамп назвал свой "сценарий" завершения войны России против Украины. В частности, он сказал, что, если победит на президентских выборах, то, мол, остановит войну еще до того, как пройдет его инаугурация. Он в очередной раз повторил, что "знает хорошо и Путина, и Зеленского".

Напомним, президент Зеленский недавно жестко ответил Трампу на одно из его "предложений по завершению войны". В частности, он предложил возможному кандидату на пост президента США подумать, что он будет делать, когда Путин оккупирует страну НАТО и посоветовал не озвучивать необдуманную риторику.

Кто такой Тарас Семенюк Тарас Семенюк - украинский медиаэксперт, политолог, обозреватель международной политики. Выпускник "Богословия" Украинского католического университета (УКУ) и Папского григорианского университета (Рим, Италия). Журналист, эксперт-международник аналитического центра "Solid Info".

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