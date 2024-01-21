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Трамп назвал свой "сценарий" завершения войны России против Украины

Андрей Ганчук
21 января 2024, 21:45
45-й президент Соединенных Штатов Дональд Трамп "обвинил" европейские страны в том, что они, мол, дают Украине в десять раз меньше денег, чем Вашингтон.
Трамп назвал свой 'сценарий' завершения войны России против Украины
Трамп "собрался" завершить войну в Украине еще "до инаугурации" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Потенциальный кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он, мол, остановит войну агрессора России против Украины еще до того, как состоится его инаугурация.

В ходе встречи со своими сторонниками в Нью-Гэмпшире Трамп сказал, что как только он "выиграет президентские выборы", то еще до инаугурации остановит войну.

"Еще до того, как я зайду в Овальный кабинет, и через некоторое время после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую эту ужасную войну между Россией и Украиной. Я ее урегулирую. Я знаю Путина, я знаю Зеленского очень хорошо, я знаю обоих. Мы урегулируем это, это нужно урегулировать. Это кровопролитие сейчас там. Восстановим мир с помощью решимости", - утверждает Трамп.

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Кроме того, Дональд Трамп "обвинил" Европу в том, что она недостаточно дает денег Украине, в то время как США дают в 10 раз больше. Как подчеркнул Трамп, Европе придется помогать Киеву так же, как и Вашингтон.

"Мы с Путиным прекрасно ладим"

Ранее Трамп в очередной раз заявил, что якобы быстро завершит войну России и Украины в случае своего избрания президентом США. По словам политика, он, мол, прекрасно ладит с Путиным.

"Мы с Путиным прекрасно ладим. Мы очень хорошо ладим. Это хорошо, а не плохо. Если бы фальшивые новости стали настоящими и честными новостями, 90% наших проблем в этой стране было бы решено ... ситуация с Украиной настолько ужасная... И мы собираемся решить это, мы собираемся решить это очень быстро", - сказал он.

А осенью прошлого года Трамп разразился "инициативой" по войне. В частности, он "предложил" отдать России русскоязычные области Украины и сказал, что саму Украину, мол, даже спрашивать не будут.

Зеленский жестко ответил на "предложение" Трампа по вопросу завершения войны. Украинский гарант предложил американскому политику подумать, что он будет делать, если Путин оккупирует уже страну НАТО и посоветовал не озвучивать необдуманную риторику.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
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