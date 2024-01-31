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Секунда - и все поле укрыло снарядами: как ВСУ встретили оккупантов возле Степового

Яна Ставская
31 января 2024, 18:06
Наступление на Авдеевском направлении дается для оккупантов очень "дорого".
Секунда - и все поле укрыло снарядами: как ВСУ встретили оккупантов возле Степового
ВС РФ несут большие потери в боях с ВСУ / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, иллюстративное фото instagram.com/

Россияне не оставляют попыток захватить село Степовое под Авдеевкой и полностью его занять, однако силы ВСУ не дают им этого сделать, активно уничтожая врага. 47 бригада показала очередную ликвидацию живой силы противника на этом направлении.

На этот раз штурм оккупантами восточных окраин Степового закончился предсказуемо - по ходу продвижения штурмовой группы захватчиков по вражеской пехоте отработал БМП 47-й бригады.

На опубликованных кадрах видно, как россияне сначала пытались двигаться незаметно для украинских защитников, однако дроны ВСУ вовремя обнаружили подготовку оккупантами к штурму. Не медля, навстречу врагу выехали БМП. Вскоре все поле вместе с захватчиками было покрыто снарядами.

видео дня

ВСУ отбили еще один штурм РФ под Степным - смотрите видео:

Секунда - и все поле укрыло снарядами: как ВСУ встретили оккупантов возле Степового

Удары по оккупантам - последние новости

Силы спецопераций показали очередную работу по уничтожению живой силы противника и его техники. На этот раз операторы БпАК нанесли ювелирные удары по нескольким опорным пунктам россиян на Запорожском направлении. В конце, после уничтожения сил захватчиков, Силы спецопераций установили на месте сожженной техники россиян украинский флаг.

Ранее 47 отдельная механизированная бригада показала уничтожение живой силы противника на Авдеевском направлении. В частности, воины продемонстрировали, чем закончился штурм Степного для еще одной вражеской группы.

На кадрах видно, как группа российских оккупантов выдвинулась на штурм позиций защитников, но еще по дороге их встретили американские "Брэдли" (те самые, которые, по убеждению кремлевских пропагандистов, якобы "неэффективны" в боях).

Несмотря на огромные потери, Россия продолжает вести штурмы под Авдеевкой. В целом ситуация на этом направлении коренным образом не изменилась: РФ давит, подтягивает резервы, ежедневно бросает в штурм большое количество людей и ежедневно применяет артиллерию - 50-60 обстрелов.

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