Россияне 'прогрызают' оборону: в ВСУ рассказали о боях за Авдеевку

Линия боевого столкновения возле Авдеевки почти не движется, россияне теряют колоссальное количество техники и живой силы.

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Линия боевого соприкосновения возле Авдеевки почти не движется / Коллаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВСУ, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

На Авдеевском направлении враг несет большие потери в технике и живой силе. Оккупантам не удается прорвать линию обороны ВСУ вблизи Авдеевки, а линия соприкосновения почти не меняется. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 47-й бригады "Магура" Дмитрий Лазуткин в эфире "Еспресо".

"Россияне несут огромные потери, и такая тенденция сохраняется в течение нескольких месяцев. Можно говорить, что оборона Авдеевки является эффективной. Потому, что враг теряет много единиц техники и живой силы", - сказал Лазуткин.

Несмотря на ракетные атаки и стрельбу артиллерии со стороны противника, военные держат оборону крепко. Лазуткин подчеркнул, что линия фронта почти не движется, а российская сторона несет колоссальные потери.

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"Наша бригада ведет бои на северном фланге Авдеевки, вблизи поселков Степное и Бердичи. Оказываем сопротивление оккупантам, сдерживая их нашествие. Противник не прекращает ракетные атаки и пуски КАБ. Довольно плотно работает вражеская артиллерия, интенсивность огня не снижается. Бронированная техника оккупантов поддерживает атаки, пехота пытается пробиться и нащупать слабые места в нашей обороне. Но пока врагу это не удается, и надеюсь, что не удастся", - добавил он.

Наступление россиян на Авдеевском направлении

Напомним, российские войска в районе Авдеевки перешли к тактике малых мобильных групп для прорыва обороны ВСУ. Эти группы, состоящие от 8 до 15 военнослужащих, позволяют сужать линию фронта и создавать огневое преимущество.

Также на Авдеевском направлении украинские защитники сдерживают врага, нанося ему значительные потери и не позволяя окружить Авдеевку.

Как сообщал Главред, в интервью немецкому телеканалу ARD Владимир Зеленский отметил, что Россия отправляет на штурмы Авдеевки такое количество солдат, что из погибших образуются целые заборы. Российское командование не делает подсчетов и просто отправляет огромное количество россиян на гибель.

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