Ситуация в районе Авдеевки резко изменилась: россияне применили новую тактику

Аналитик отметил, что из-за огневого поражения со стороны Сил обороны Украины, россияне изменили тактику для наступления на Авдеевском направлении.

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Россияне изменили тактику для наступления в районе Авдеевки / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

Российские оккупационные войска изменили тактику ведения наступательных операций в районе Авдеевки. Российское военное командование применит тактику малых мобильных групп для прорыва обороны ВСУ на этом направлении. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев.

По его словам, численность таких групп составляет от 8 до 15 военнослужащих.

"Большое количество мобильных групп путем сужения линии фронта создает огневое преимущество и, соответственно, пытается таким образом продавить оборону украинских войск. Достаточно эффективная тактика. Она, кстати, применяется Вооруженными силами Украины", - сообщил Снегирев. видео дня

Он указал, что оккупационные войска прекратили использование тактики лобовых атак с использованием колонн бронетехники.

"В начале штурма Авдеевки в октябре россияне колоннами продвигались под прикрытием бронетехники, которая была успешно сожжена Вооруженными силами Украины. Поэтому сейчас основные действия - малыми мобильными группами", - добавляет эксперт.

Он делает вывод, что применение новой тактики для наступления на Авдеевском направлении связано с успешной работой средств поражения Вооруженных сил Украины.

"Причем сами оккупанты отмечают высокий уровень взаимодействия как средств поражения, так и украинских беспилотных летательных аппаратов. То есть от обнаружения цели до поражения проходит менее одной минуты", - пояснил военно-политический аналитик.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Наступление россиян в районе Авдеевки

Напомним, как ранее сообщал Главред, Владимир Зеленский раскрыл детали о потерях в армии России, отметив, что вражеское командование не пользуется математикой с начала войны. Он указал, что Россия отправляет своих солдат на штурмы Авдеевки в таком количестве, что из погибших образуются целые заборы.

Несмотря на тяжелые бои за Авдеевку, украинским защитникам удалось отбить позиции, ранее захваченные российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Авдеевской местной администрации Виталий Барабаш.

Также российские войска не прекращают попыток окружить Авдеевку, осуществляя трехстороннее наступление на город и пытаясь зайти в тыл украинским силам обороны через подземные инженерные тоннели.

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