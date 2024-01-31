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Высокоточные управляемые бомбы GLSDB отправят в Украину: в Politico назвали сроки

Анна Ярославская
31 января 2024, 07:03
Пентагон успешно испытал новую бомбу большой дальности GLSDB. Она нужна Украине для увеличения количества ракет ATACMS радиусом действия 100 миль.
Бомбы GLSDB, воннная помощь США
Бомбы GLSDB могут прибыть в Украину уже 31 января / Коллаж: Главред, фото: из открытых источников, сайт Пентагона

Украина получит американские бомбы GLSDB. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. При этом он не уточнил конкретные сроки передачи оружия.

"Как было признано в прошлом году, мы предоставим Украине GLSDB в рамках наших усилий по оказанию помощи в сфере безопасности. Однако из соображений безопасности нашей деятельности мы не можем подтвердить конкретные сроки", - сказал Райдер во время брифинга.

По его словам, США и тесно сотрудничает с Украиной и партнерами в сфере безопасности.

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Тем временем издание Politico со ссылкой на четыре источника сообщило, что Пентагон успешно испытал новую высокоточную бомбу большой дальности GLSDB.

Бомбы могут прибыть в Украину уже в среду, 31 января.

Бомбы GLSDB для Украины

О поставках этих управляемых авиабомб GLSDB в США объявили в феврале 2023 года. Поскольку это новое оружие, которого до сих пор нет на вооружении даже у американской армии, оно должно было пройти испытания.

Как сообщал Главред, в декабре СМИ писали, что Украине придется подождать до 2024 года, прежде чем она получит свою первую крупную партию реактивных бомб GLSDB, которые США адаптировали для нанесения ударов на дальности почти в 160 км.

Бомба GLSDB с наведением с помощью GPS способна преодолевать электронные препятствия. Ее можно использовать при любых погодных условиях, а также против бронетехники.

Украина нуждается в GLSDB для увеличения ограниченного количества ракет ATACMS радиусом действия 100 миль (160 км), переданных США. Это позволит украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, чем теми ракетами, которые сейчас поставляются США для системы HIMARS, и заставит Россию переместить свои тылы еще дальше от линии фронта.

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