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США перенесли поставки Украине дальнобойных авиабомб GLSDB: в Reuters узнали сроки

Анна Ярославская
1 декабря 2023, 07:24
Ракеты адаптированы США для нанесения ударов на расстоянии почти 160 км.
Военная помощь
Поставки Украине новой ракеты дальнего радиуса действия из США перенесли на 2024 год - Reuters / Фото: US Department of Defense, SAAB AB

Украине придется подождать до следующего года, прежде чем она получит свою первую крупную партию реактивных бомб GLSDB, которые США адаптировали для нанесения ударов на дальности почти в 160 км. Об этом пишет издание Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Когда прошлой осенью компания Boeing впервые обратилась к США с просьбой о покупке и отправке в Украину бомбы наземного базирования малого диаметра (GLSDB), наиболее оптимистичные сроки поставки были примерно весной этого года. В феврале издание Politico сообщило, что доставка состоится не раньше 2023 года.

Украина нуждается в GLSDB для увеличения ограниченного количества ракет ATACMS радиусом действия 100 миль (160 км), переданных США. Это позволит украинским военным поражать цели на вдвое большем расстоянии, чем теми ракетами, которые сейчас поставляются США для системы HIMARS, и заставит Россию переместить свои тылы еще дальше от линии фронта.

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Источники, знакомые с ситуацией, сообщают, что поставка ракет компанией Boeing - главным подрядчиком GLSDB - состоится в конце декабря, после чего последуют несколько месяцев испытаний перед последующей отправкой в Украину.

Представитель Пентагона сказал, что отправка GLSDB ожидается начале 2024 года "после успешной проверки".

Поскольку контракт на начало производства GLSDB был подписан в марте, согласно заявлению Пентагона, поставки были приостановлены до конца года. Производство нуждалось в материалах, предоставленных правительством, поэтому его начало пришлось отложить.

Boeing не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Издание напоминает, что в марте страна-агрессор Россия заявила, что сбила GLSDB. При этом в США заявляют, что не поставляли в Украину никакой "умной бомбы". СМИ не смогли определить, поставляла ли Киеву оружие другая страна.

Ракеты GLSDB - что о них известно

Ракета GLSDB – это новейшая разработка американской компании Boeing и шведской SAAB. Аббревиатура расшифровывается как "Ground launched small diametеr bomb" – бомба малого диаметра, запускаемая из наземных установок.

GLSDB состоит из серийной авиационной бомбы GBU-39, которая много лет стоит на вооружении армии США, и двигателя ракеты M26 для РСЗО натовского калибра.

Основные характеристики GLSDB:

  • масса – 130 кг;
  • длина – 1800 мм;
  • дальность поражения – до 150 км;
  • масса боевой части – 93 кг;
  • платформы для запуска – M270, HIMARS.

Это оружие способно поражать противника на дальности до 150 километров.
В настоящее время новый тип ракет еще не стоит на вооружении ни одной страны. Финальные испытания GLSDB прошли только в 2015 году, после чего компания Boeing не получала заказ на это оружие.

Для Украины ракеты GLSDB могли бы стать абсолютно новой возможностью обстреливать цели россиян в оккупированном Крыму, а также на отдаленных участках Донецкой и Луганской областей. К примеру, в зоне поражения оказался бы Джанкойский аэродром, авиабаза россиян в Чаплинке и военные склады на Донбассе, куда россияне доставляли оружие еще с 2014-го года.

Дальнобойные ракеты GLSDB для Украины

В Пентагоне 3 февраля 2023 года объявили о том, что Украина получит новый пакет военной помощи в размере 2,2 миллиарда долларов. Киеву передадут дальнобойные ракеты GLSDB, которыми можно наносить удары на расстоянии 150 километров.

Будут ли украинские войска использовать GLSDB для ударов по оккупантам РФ в захваченном Крыму, решит Киев.

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