Ракеты с дальностью 150 км и удары по Крыму: в США заявили, что Украина решит вопрос сама

США предоставили Украине возможности для проведения эффективных операций на поле боя для отражения российской военной агрессии, сказали в Пентагоне.

Украина сама решит, будет ли наносить удары по оккупантам РФ в Крыму бомбами GLSDB - Пентагон / Коллаж Википедия, SAAB

Украина в контексте предоставления США дальнобойных бомб GLSDB с дальностью пуска 150 километров сама решит, будут ли ВСУ наносить удары таким оружием по военным объектам российских войск в оккупированном Крыму. Вашингтон предоставил Киеву возможности эффективно бороться с захватчиками на поле боя. Об этом заявил американский бригадный генерал Патрик Райдер.

В ходе пресс-конференции Пентагона в ответ на вопрос журналистов о том, могут ли силы обороны Украины наносить удары по оккупантам РФ в захваченном Крыму, используя бомбы GLSDB с дальностью 150 км, он сказал, что решение по всем военным операциям государства Киев будет принимать самостоятельно.

Также он добавил, что предоставленные боеприпасы позволят Украине поражать объекты российских оккупантов на большом расстоянии в рамках новых операций по обороне и освобождении своих территорий.

"Что касается украинских планов по операциям, то очевидно, что это их решение. Они главные в этом. Поэтому я не собираюсь говорить или спекулировать о возможных будущих операциях. Но опять же, мы работали с ними, чтобы обеспечить возможности, которые позволят им быть эффективными на поле боя", - подчеркнул Патрик Райдер.

Дальнобойные ракеты GLSDB для Украины

Представитель Пентагона Патрик Райдер 3 февраля объявил о предоставлении США Украине нового пакета военной помощи на сумму 2,2 миллиарда долларов. Киеву поставят противотанковые ракеты Javelin, боеприпасы для артиллерии, а также дальнобойные ракеты GLSDB, дальность которых составляет 150 километров.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес ранее отметил, что ракеты GLSDB – одна из важных составляющих, способных обеспечить ВСУ преимущество в войне с агрессором Россией. Крылатая ракета с боевым радиусом действия поможет поражать вражеские цели на большом расстоянии.

Смотрите видео ТСН - Данилов рассказал о планах агрессора России по новому наступлению на Украину

Военная помощь от США: