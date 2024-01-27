'Колонны горят': боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке

По словам военнослужащего, россияне пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Адвеевки с 3 направлений при этом периодически применяя бронетехнику.

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Боец ВСУ рассказал о критической ситуации в Авдеевке / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ

Российские войска не оставляют попыток окружить Авдеевку, оккупанты осуществляют трехстороннее наступление на город и пытаются зайти в тыл Силам обороны Украины через подземные инженерные тоннели. Об этом в эфиров национального телемарафона "Єдині новини" рассказал военнослужащий ВСУ 110 ОМБр Сергей Волков.

"Россияне бросают все средства, чтобы захватить наш укрепрайон и по сути крепость Донецкой области. И они не жалеют сил, прежде всего живой силы. Они постоянно меняют тактику", - указывает военнослужащий.

По его словам, если в октябре российские оккупационные войска осуществляли наступление на Авдеевском направлении колоннами техники, то сейчас враг активно применяет тактику малых групп пехотных.

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"За ними трудно охотиться, но они теряют большое количество личного состава, к сожалению, за какие-то дома они цепляются", - отмечает Волков.

Однако, он также отметил, что позавчера бойцы его бригады смогли сжечь вражескую колонну с техникой.

"Они постоянно играют различными способами, с трех сторон пытаются окружить или выдавить наше войско. Им это не удается. Ситуация довольно критическая, но мы держим оборону", - добавляет Сергей Волков.

Боец отмечает, что ситуация на линии фронта динамичная.

"Если они показывали кадры из "Царской охоты", то на сегодня их там нет, их выбили. Относительно инженерных сооружений: да, начиная с 2014 года так большое количество инженерных сооружений, которые использовались нашими силами обороны для выполнения боевых задач", - рассказал боец ВСУ.

Он отметил, что российские инженеры и специалисты долго готовились к проведению данной операции по продвижению в тыл позиций Сил обороны Украины.

"К сожалению, россияне узнали о них и использовали их сами... Они к этой операции готовились мощно, запустили туда специалистов, чтобы выйти нам в тыл. Сейчас ситуация с инженерными сооружениями там контролируемая, к сожалению, это привело к изменению позиций, которые пришлось потом откорректировать", - отмечает военнослужащий.

Он резюмировал, что по количеству личного состава россияне значительно превосходят наши силы на этом направлении. Сергей Волков добавляет, что командование врага совершенно не жалеет своих военных, бросая их на верную гибель.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские войска окружили Авдеевку с трех сторон. Во время начала штурма россияне начали активно атаковать Авдеевку с трех направлений. На начальном этапе ВСУ удалось отбить атаки и даже усилить свои позиции.

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил об изменении тактики российской оккупационной армии в этом районе.

Как было уже отмечено, Авдеевка находится под угрозой захвата. Военнослужащий Игорь Тимощук считает, что если Россия захватит Авдеевку, враг может продолжить свое наступление дальше.

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