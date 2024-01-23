Авдеевка под угрозой захвата: боец ВСУ назвал, на какие города нацелится РФ

Если РФ захватит Авдеевку, враг может пойти дальше, говорит Игорь Тимощук.

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ВСУ продолжают защищать Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: facebook.com / GeneralStaff.ua, twitter.com/poroshenko

Авдеевка Донецкой области, которую в последнее время штурмуют российские оккупанты, является своеобразными воротами Донбасса, заявил Герой Украины, сержант 110-й отдельной механизированной бригады Игорь Тимощук.

Она не позволяет россиянам продвигаться дальше, к границам Донецкой области, подчеркнул он в интервью ТСН.

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Украинский военный говорит, что если враг захватит Авдеевку, следующими могут оказаться под угрозой сразу несколько городов.

"Она не дает им возможности, возможно, продвигаться дальше. Как сказал наш начальник штаба, Авдеевка – это ворота Донецка, Донбасса", - отметил боец ВСУ.

Он также пояснил, что российские захватчики, в первую очередь, пытаются выровнять линию фронта, чтобы продвигаться дальше.

"А дальше под угрозой Мирноград, Покровск. Они хотят выйти на границы Донецкой области", – добавил Тимощук.

Бои за Авдеевку

Ранее сообщалось, что россияне окружили Авдеевку с трех сторон, а украинские защитники не были готовы, что россияне пойдут на штурм в таком количестве,с началом штурма россияне начали буквально "душить" Авдеевку с трех сторон. При этом на первом этапе ВСУ справились с отражением атак и даже сумели усилить позиции.

Напомним, руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш сообщил об изменении тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

По оценке полковника Тармо Кундла, активизация российских оккупационных войск не позволит им получить стратегическое преимущество. Падение Авдеевки, если оно произойдет, будет тактическим успехом, а не стратегическим.

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