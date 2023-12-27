ВСУ все еще удерживают часть города: Данилов рассказал о ситуации в Марьинке

Как сообщил секретарь СНБО, ситуация в Марьинке еще хуже по сравнению с Бахмутом из-за местности, ведь зданий которым удалось уцелеть - фактически нет.

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Ситуация в Марьинке еще хуже, чем была в Бахмуте / Коллаж Главред, фото: t.me/ermaka2022, УНИАН

Российские оккупанты продолжают активные штурмовые действия на Марьинском направлении. Сейчас ситуация там хуже, чем в Бахмуте. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Голоса Америки". Он также опроверг заявления оккупантов о "захвате" Марьинки.

Данилов подчеркнул, что Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать часть Марьинки, несмотря на постоянные атаки врага. Сейчас город фактически разрушен российскими войсками - там не осталось ни одного целого здания. Однако оккупанты не отказались от своей цели захватить Марьинку, а точнее, то, что осталось от некогда цветущего города.

По сравнению с боевыми действиями в Бахмуте, Данилов заявил, что ситуация в Марьинке сейчас хуже.

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"Там ситуация скорее хуже, чем с Бахмутом, из-за местности. Поэтому еще раз подчеркиваю, по сути, зданий, которые бы уцелели на территории Марьинки фактически нет", – заявил Данилов.

Подытоживая общую обстановку на фронте, секретарь СНБО подчеркнул, что ситуация является сложной и на других активных участках боевых действий. Однако Данилов пояснил, что в условиях войны на фронте всегда будет сложно.

Наступление россиян на Марьинском направлении

Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины продолжают активные боевые действия на Марьинском направлении. Российские оккупанты уничтожили город, но им пока не удалось полностью захватить Марьинку. Об этом сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления, полковник Александр Штупун.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о ситуации на фронте и сообщил, что ВСУ отступили из города Марьинка в Донецкой области, которое теперь не контролируется Силами обороны. По его словам, украинские защитники отступили на оборонительные рубежи на окраинах города.

Российские оккупанты активно пытаются захватить Марьинку в Донецкой области и ежедневно осуществляют продвижение вперед. Украинские военные потеряли контроль над большинством города. Об этом заявил соучредитель Deep State Роман Погорелый.

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