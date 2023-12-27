20 процентов российского флота уже нет - Данилов

По словам секретаря СНБО, очень большие и важные события происходили в Черном море.

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Алексей Данилов рассказал о потерях российского флота / Коллаж: Главред, фото: СНБО, Telegram

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что 20% флота России "уже не существует". Об этом он сказал в интервью изданию Голос Америки.

"Конечно, мы бы хотели иметь гораздо лучшую ситуацию по освобождению наших территорий. Но параллельно с этим процессом, происходили очень большие и важные события в Черном море. Относительно этой ситуации, то 20% флота Российской Федерации уже нет", - сказал он.

Данилов уточнил, что речь идет не о "шаландах на 5-30 человек".

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"Это огромные военные корабли, которые мы отправили туда, куда отправили 13 апреля 22-го года знаменитый флагман Черноморского флота "Москва". И то, что произошло сегодня (26 декабря, – ред.) ночью – яркое подтверждение, что наши военные имеют понимание вопроса Крыма. И для нас он является крайне важным, как и остальные наши территории", - сказал секретарь СНБО.

Уничтожение БДК "Новочеркасск" в Феодосии

В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.

Олещук поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар крылатыми ракетами по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.

В стране-агрессоре РФ подтвердили повреждение БДК "Новочеркасск" в ночь на 26 декабря в порту временно оккупированной Феодосии.

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