20 процентов российского флота уже нет - Данилов

Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что 20% флота России "уже не существует". Об этом он сказал в интервью изданию Голос Америки.
"Конечно, мы бы хотели иметь гораздо лучшую ситуацию по освобождению наших территорий. Но параллельно с этим процессом, происходили очень большие и важные события в Черном море. Относительно этой ситуации, то 20% флота Российской Федерации уже нет", - сказал он.
Данилов уточнил, что речь идет не о "шаландах на 5-30 человек".
"Это огромные военные корабли, которые мы отправили туда, куда отправили 13 апреля 22-го года знаменитый флагман Черноморского флота "Москва". И то, что произошло сегодня (26 декабря, – ред.) ночью – яркое подтверждение, что наши военные имеют понимание вопроса Крыма. И для нас он является крайне важным, как и остальные наши территории", - сказал секретарь СНБО.
Уничтожение БДК "Новочеркасск" в Феодосии
В ночь на 26 декабря Силы обороны Украины уничтожили в порту оккупированной Феодосии большой десантный корабль "Новочеркасск". Об этом сообщил командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук.
Олещук поблагодарил пилотов Воздушных сил и всех причастных за филигранную работу.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил удар крылатыми ракетами по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии (Крым) в ночь на 26 декабря.
В стране-агрессоре РФ подтвердили повреждение БДК "Новочеркасск" в ночь на 26 декабря в порту временно оккупированной Феодосии.
Другие новости:
- Удар по кораблю "Новочеркасск": в Воздушных силах заявили о спланированной операции
- БДК "Новочеркасск" получил предупреждение ещё 24 марта
- На борту были "Шахеды": новые подробности удара по БДК "Новочеркасск" в Феодосии