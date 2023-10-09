"Темная и дикая страна": РФ должна понести показательное наказание – Данилов

Террористическая атака на Израиль не была случайностью, а она стала логическим продолжением войны, объявленной авторитаризмом системе, созданной Западом, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
"Трагедия Израиля помогает миру наконец-то понять, с чем он столкнулся, и по-новому оценить роль и значение Украины в ее борьбе против России", - пишет он в колонке на Украинской правде.
Секретарь СНБО уверен: то, что раньше могло показаться как проявление локальной агрессии и регионального конфликта в случае украинской войны, сейчас выглядит как системная попытка переписать принципы мирового существования.
"Россия, которая вследствие свойственной ей темности и дикости стала фронтменом стран, стремящихся к авторитарному реваншу, должна понести показательное наказание и получить такое поражение, которое стало бы надежным предохранителем для других, желающих бросить вызов демократии", - говорит украинский чиновник.
Он уверен, что события 7 октября должны катализировать процессы ускорения принятия решений предоставления Украине ресурсов, необходимых для победы, в противном случае войны и искусственно разгоревшиеся конфликты будут распространяться со скоростью лесного пожара до тех пор, пока мир не погрузится во мрак Третьей мировой.
"Борьба становится не в целях защитить одну страну, интересами которой при определенных обстоятельствах можно и пожертвовать, а борьба разворачивается за собственное выживание Запада как проекта, которому брошен вызов", - добавил Данилов.
Ранее Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар. РФ продолжает игнорировать нормы международного права, и нарушает законы, напомнил секретарь СНБО.
Напомним, ранее Данилов резко разнес ядерные угрозы России. Агрессор Россия в отчаянии и не знает, что делать – Москве ничего не остается, кроме демонстрации подобной риторики, сказал Алексей Данилов.
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