Угроза ядерной атаки РФ: Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар

Ядерный шантаж Кремля будет оставаться простым блефом до тех пор, пока другие страны не станут поддаваться такому шантажу, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.
"Россия не будет использовать ядерное оружие до тех пор, пока вы сами ей это не позволите. Если вы позволите Росии использовать ядерное оружие - она его применит. Но это ваша позиция должна быть. Для того чтобы раз и навсегда поставить точку", - подчеркнул он в интервью на UkrLife.
Он уверен в том, что некоторые государства продолжают бояться России "с учетом определенных обстоятельств". При этом секретарь СНБО напомнил о том, что РФ продолжает игнорировать нормы международного права, и нарушает законы.
"Но имейте в виду - если люди живут по своим собственным законам, люди не соблюдают международные права, им по вашему мнению, скажем так… они на нее не обращают внимания", - добавил Данилов.
Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал, готовы ли Украине предоставить "ядерный зонт" - что будет ждать Украину дальше. Гончар рассказал, что Украина вряд ли сможет что-то сделать в обозримой перспективе с точки зрения собственной ядерной программы, потому что на это нужны колоссальные средства и ресурсы.
Напомним, ранее украинцев предупредили о худшем сценарии ядерного удара. Россия взяла курс на дальнейшее ядерное устрашение Запада, считает Михаил Гончар.
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