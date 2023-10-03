Угроза ядерной атаки РФ: Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар

РФ продолжает игнорировать нормы международного права, и нарушает законы, напомнил секретарь СНБО.

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Алексей Данилов оценил вероятность применения ядерного оружия / Коллаж: Гдавред, фото: СНБО, Википедия

Ядерный шантаж Кремля будет оставаться простым блефом до тех пор, пока другие страны не станут поддаваться такому шантажу, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Россия не будет использовать ядерное оружие до тех пор, пока вы сами ей это не позволите. Если вы позволите Росии использовать ядерное оружие - она его применит. Но это ваша позиция должна быть. Для того чтобы раз и навсегда поставить точку", - подчеркнул он в интервью на UkrLife.

Он уверен в том, что некоторые государства продолжают бояться России "с учетом определенных обстоятельств". При этом секретарь СНБО напомнил о том, что РФ продолжает игнорировать нормы международного права, и нарушает законы.

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"Но имейте в виду - если люди живут по своим собственным законам, люди не соблюдают международные права, им по вашему мнению, скажем так… они на нее не обращают внимания", - добавил Данилов.

Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал, готовы ли Украине предоставить "ядерный зонт" - что будет ждать Украину дальше. Гончар рассказал, что Украина вряд ли сможет что-то сделать в обозримой перспективе с точки зрения собственной ядерной программы, потому что на это нужны колоссальные средства и ресурсы.

Напомним, ранее украинцев предупредили о худшем сценарии ядерного удара. Россия взяла курс на дальнейшее ядерное устрашение Запада, считает Михаил Гончар.

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