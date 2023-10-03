УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Угроза ядерной атаки РФ: Данилов объяснил, когда Кремль может нанести удар

Алексей Тесля
3 октября 2023, 18:46 обновлено 3 октября, 18:46
РФ продолжает игнорировать нормы международного права, и нарушает законы, напомнил секретарь СНБО.
Данилов, ядерное оружие Украина
Алексей Данилов оценил вероятность применения ядерного оружия / Коллаж: Гдавред, фото: СНБО, Википедия

Ядерный шантаж Кремля будет оставаться простым блефом до тех пор, пока другие страны не станут поддаваться такому шантажу, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Россия не будет использовать ядерное оружие до тех пор, пока вы сами ей это не позволите. Если вы позволите Росии использовать ядерное оружие - она его применит. Но это ваша позиция должна быть. Для того чтобы раз и навсегда поставить точку", - подчеркнул он в интервью на UkrLife.

Он уверен в том, что некоторые государства продолжают бояться России "с учетом определенных обстоятельств". При этом секретарь СНБО напомнил о том, что РФ продолжает игнорировать нормы международного права, и нарушает законы.

видео дня

"Но имейте в виду - если люди живут по своим собственным законам, люди не соблюдают международные права, им по вашему мнению, скажем так… они на нее не обращают внимания", - добавил Данилов.

Ранее президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар рассказал, готовы ли Украине предоставить "ядерный зонт" - что будет ждать Украину дальше. Гончар рассказал, что Украина вряд ли сможет что-то сделать в обозримой перспективе с точки зрения собственной ядерной программы, потому что на это нужны колоссальные средства и ресурсы.

Напомним, ранее украинцев предупредили о худшем сценарии ядерного удара. Россия взяла курс на дальнейшее ядерное устрашение Запада, считает Михаил Гончар.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ядерное оружие Алексей Данилов война России и Украины
Реклама

Главное за день

Армия РФ усиливает наступление на юге: военный раскрыл три важных направления

Армия РФ усиливает наступление на юге: военный раскрыл три важных направления

18:20 Украина
Россияне наступали на позиции ВСУ, но понесли огромные потери техники и солдат

Россияне наступали на позиции ВСУ, но понесли огромные потери техники и солдат

16:57 Украина
РФ готовится к массированным атакам: Жданов раскрыл, чем россияне будут заменять ракеты

РФ готовится к массированным атакам: Жданов раскрыл, чем россияне будут заменять ракеты

16:21 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:35

Звезда фильма "Кин-дза-дза!" госпитализирован с поражением мозга

18:30

Россия готовится к ядерным испытаниям новой ракеты - в ГУР оценили угрозу

18:20

Армия РФ усиливает наступление на юге: военный раскрыл три важных направления

18:01

Киев выделил еще 1,26 млрд грн на беспилотники, технику и прицелы для ВСУ - Кличко

17:54

РФ может бить новыми дронами-камикадзе: украинцев предупредили об опасности

Россия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван КиричевскийРоссия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван Киричевский
17:48

Этот нетривиальный вопрос собьет с толку вашего друга: блогер поделилась секретомВидео

17:35

"Начал новую жизнь": внук-беглец Ротару обосновался в Лондоне

17:29

Где лучше хранить мед в домашних условиях: не испортится и не загустеет

17:25

Варенье из этого овоща станет хитом вашей семьи: рецепт фантастического джема

Реклама
17:11

Ход невесты: Аня Тейлор-Джой в шикарном платье пошла под венец в Венеции

17:05

Лучше, чем "китайские танцы": идеальная танцевальная тренировка для похудения на 15 минВидео

17:01

Коврик в прихожую по фен-шуй: какой цвет привлечет в дом удачу и деньги

16:57

Россияне наступали на позиции ВСУ, но понесли огромные потери техники и солдат

16:36

"Полезно для тела и мозга": известный врач назвал лучшее занятие для памяти

16:21

РФ готовится к массированным атакам: Жданов раскрыл, чем россияне будут заменять ракеты

16:20

"Президенту необходимо услышать": стало известно о деталях заседания Ставки

16:15

Россия, возможно, хочет от Ирана не баллистических ракет - эксперт

16:13

"ВСУ будут абсолютно переоснащены": в ОП сделали сильное заявление о перестройке армии

16:01

Заплатите хотя бы копейку: астролог рассказала, что нельзя принимать в подарок

15:43

Марк Цукерберг похвастался жуткими "фонарями" под глазами - кто разбил ему лицо

Реклама
15:43

ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

15:40

Женщина сделала стиральный порошок из каштанов и не пожалела

15:38

Грех ли жить с венчанным мужчиной: простой ответ на этот вопрос свалит с ног

15:25

У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

14:59

Режим "черного лебедя": эксперт раскрыл, кто в РФ больше всего хочет убрать ПутинаВидео

14:30

Какой сегодня праздник 4 октября: кого нужно поздравить в этот день

14:20

Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS: ждут команды от Байдена

14:18

Прослужат не один год: эксперт рассказал, как часто и правильно стирать джинсы

13:49

Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море – Минобороны Британии

13:44

Переход к гибкому курсу доллара: эксперт из НБУ пояснил, рухнет ли гривна в пропасть

13:40

Нашел замену Квитковой: Добрынина заподозрили в романе с моделью

12:59

Социальную помощь в Украине будут платить совершенно иначе: в Минсопцолитики раскрыли план

12:46

Только 2% людей найдут поросенка в цирке за 15 секунд: безумная оптическая иллюзия

12:41

Что обрезать в октябре: какие растения нужно привести в порядок перед зимой

12:23

Украинским военным увеличили доплаты: кто получит от 20 до 100 тысяч

12:14

Умер Народный артист Украины Андрей Верес

12:10

Военный эксперт пояснил, какое оружие РФ хочет получить от Ирана

11:59

Почему нельзя говорить "біль в області серця": языковед удивил объяснениемВидео

11:48

Что нельзя есть вместе с творогом: три продукта-врага для желудка

11:41

Лунный календарь на 4 октября: звезды пророчат повышение на работе и появление недоброжелателей

Реклама
11:37

Яйца будет некуда девать: что нужно давать курам, чтобы они хорошо неслись

11:22

Поезд наехал на ПВО россиян под Енакиево: экипаж оккупантов уничтожен

11:11

"Горжусь тобой и люблю тебя": Наталка Денисенко показала душевное фото с мужем-воином ВСУ

11:09

"Кремль ставит рамки для войны": эксперт объяснил, почему Шойгу заговорил о 2025 годе

10:55

Уберет плесень и запах: как почистить стиральную машину лимонной кислотой

10:37

Фесик Кирилл Александрович досье

10:27

В России официально обвинили Буданова в терроризме

10:18

Оккупанты на Херсонщине убили женщину, которая сопротивлялась ограблению

10:01

Гороскоп на октябрь 2023: для одного знака зодиака месяц станет фатальнымВидео

09:57

Кому положена надбавка к пенсии в октябре: кто из украинцев имеет право

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять