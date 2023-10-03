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Угроза ядерного удара РФ: украинцев предупредили о худшем сценарии

Алексей Тесля
3 октября 2023, 02:40
Россия взяла курс на дальнейшее ядерное устрашение Запада, считает Михаил Гончар.
Михаил Гончар, ядерка
Михаил Гончар рассказал об угрозе применения ядерного оружия / Коллаж: Главред, фото: фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Риск применения ядерного оружия одним из государств, располагающим таким видом вооружений, остается высоким, заявил президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, не исключено, что со временем ядерные арсеналы РФ могли значительно устареть.

"Если за стратегическими арсеналами еще более-менее следили, то тактическое оружие, по моему субъективному взгляду, оказалось более запущенным", - говорит эксперт.

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Вместе с тем он пояснил, что для того, чтобы перейти к какому-то практическому применению имеющегося арсенала, нужно провести испытания.

"И одна из ступенек дальнейшей эскалации будет заключаться в том, что кто-то (а это, разумеется, Россия) проведет испытания где-то на арктическом архипелаге, где традиционно они в большей степени проводились", - не исключил он.

Вместе с тем собеседник считает, что Россия взяла курс на дальнейшее ядерное устрашение Запада и мира в целом, а также на проведение испытаний.

"И хотя договорная база об ограничении стратегических наступательных вооружений прекратила действие, но документ, в котором зафиксировано согласие сторон прекратить испытания ядерного оружия, действует. Но, как мы понимаем, учитывая то, что Россия игнорирует международное право как таковое, обвиняя всех остальных в его нарушении, они могут спокойно проигнорировать это и сказать, что они обеспокоены собственной безопасностью, потому что на них надвигается ядерная угроза со стороны Соединенных Штатов", - добавил Гончар.

Кто такой Михаил Гончар

Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.
В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией.

С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

Ранее президент Финляндии Сауле Ниинистьо заявил о том, что риск применения ядерного оружия огромен. Сауле Ниинистьо напоминает Европе быть осмотрительными относительно рисков эскалации полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

Напомним, ранее Гончар рассказал о том, готов ли Запад предоставить "ядерный зонт". Эксперт считает, что так или иначе, членство НАТО - это то, что сегодня выглядит единственной гарантией безопасности.

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ядерное оружие Михаил Гончар
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