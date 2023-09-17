'Риск применения ядерного оружия огромен': президент Финляндии о войне

Даже мелочи могут очень сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону, считает Ниинистьо.

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Президент Финляндии раскрыл о рищиках эскалации войны / коллаж: Главред, фото: Википедия, pixabay.com

Президент Финляндии Сауле Ниинистьо напоминает Европе быть осмотрительными относительно рисков эскалации полномасштабной войны страны-агрессора России против Украины.

Ниинистьо в интервью The New York Times рассказал, что война против Украины продлится долго, и хотя вторжение России в феврале 2022 года стало "тревожным сигналом" для Европы и НАТО, но сейчас этот факт уже постепенно забывается.

"Мы находимся в очень чувствительной ситуации. Даже мелочи могут очень сильно изменить ситуацию, и, к сожалению, в худшую сторону. В этом заключается риск такой широкомасштабной войны. Риск применения ядерного оружия огромный", - подчеркнул финский президент. видео дня

Он также выступил в защиту осторожной политики таких государств, как США и Германия, относительно предоставления Украине того или иного вооружения, в частности для ударов по оккупированному Россией Крыму.

"Есть разница между теми, кто несет ответственность, и теми, кто ее не несет... и я просто хотел бы отметить: если будет эскалация к большой войне, это будет мировая война, и тогда ядерный риск становится явно больше", - добавил он.

Напомним, что Жданов озвучил хард-вариант завершения войны в Украине. Военный эксперт отметил, что по лайт-варианту, война может закончиться без применения ядерного оружия.

Ядерное оружие не спасет РФ от неминуемого проигрыша в войне. Александр Кочетков рассказал, представляет ли угрозу для Украины ядерное оружие РФ в Беларуси и чего на самом деле Россия хочет достичь ядерным шантажом.

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