"Это реально": Байден переживает из-за возможного удара ядеркой Путиным

Президент США не исключает, что российский диктатор может применить тактическое ядерное оружие.

https://glavred.info/world/eto-realno-bayden-perezhivaet-iz-za-ugrozy-udara-yaderkoy-putinym-10479307.html Ссылка скопирована

Путин может применить ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия. Эта угроза является "реальной". Так сообщил президент США Джо Байденов, сообщает Reuters.

Этот вопрос очень беспокоит даже Байдена.

"Когда я выступал здесь (в Калифорнии - Главред) около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально", – сказал Байден.

Ядерное оружие России в Беларуси

Напомним, что Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина. Российский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна-агрессор Россия начала поставлять в Беларусь тактическое ядерное оружие.

Подоляк прокомментировал ядерные угрозы Лукашенко. Директор Беларуси Александр Лукашенко пытается создать для агрессора России возможности влияния на развязанную против Украины войну, считает Михаил Подоляк.

Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Агрессор Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие – полный контроль над вооружениями останется за Москвой, сказал глава Сергей Шойгу.

Смотрите видео о том, может ли Украина сбивать ракеты с ядерным зарядом:

Другие новости: