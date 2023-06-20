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"Это реально": Байден переживает из-за возможного удара ядеркой Путиным

Ангелина Подвысоцкая
20 июня 2023, 09:59 обновлено 20 июня, 10:07
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Президент США не исключает, что российский диктатор может применить тактическое ядерное оружие.
Джо Байден, ядерное оружие, Владимир Путин
Путин может применить ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Российский диктатор Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия. Эта угроза является "реальной". Так сообщил президент США Джо Байденов, сообщает Reuters.

Этот вопрос очень беспокоит даже Байдена.

"Когда я выступал здесь (в Калифорнии - Главред) около двух лет назад и говорил, что меня беспокоит пересыхание реки Колорадо, все смотрели на меня, как на сумасшедшего. Они смотрели на меня так же как и тогда, когда я сказал, что меня беспокоит использование Путиным тактического ядерного оружия. Это реально", – сказал Байден.

Ядерное оружие России в Беларуси

Напомним, что Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина. Российский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна-агрессор Россия начала поставлять в Беларусь тактическое ядерное оружие.

Подоляк прокомментировал ядерные угрозы Лукашенко. Директор Беларуси Александр Лукашенко пытается создать для агрессора России возможности влияния на развязанную против Украины войну, считает Михаил Подоляк.

Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Агрессор Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие – полный контроль над вооружениями останется за Москвой, сказал глава Сергей Шойгу.

Смотрите видео о том, может ли Украина сбивать ракеты с ядерным зарядом:

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