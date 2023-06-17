Блинкен раскрыл, что Россия не готовится применить ядерное оружие - Bloomberg

Энтони Блинкен прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина.

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Блинкен отреагировал на ядерное оружие в Беларуси / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина о размещении первых единиц тактического ядерного оружия на территории Беларуси.

Блинкен отметил, что США не видят причин для корректировки собственной ядерной позиции. Об этом он сказал на пресс-конференции в Вашингтоне, передает Bloomberg.

"Мы не видим никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие", - сказал госсекретарь.

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Он также осудил самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко за"безответственный, провокационный выбор уступить контроль над суверенитетом Беларуси вопреки воле белорусского народа".

Блинкен также напомнил, что Путин среди прочего оправдывал свое вторжение в Украину желанием гарантировать, что Киев не получит ядерное оружие.

"Было бы довольно иронично для президента Путина сейчас говорить о размещении ядерного оружия на территории соседнего государства, в частности того, которое отказалось от ядерного оружия, которое ему досталось, когда распался Советский Союз", - отметил он.

Ядерное оружие России в Беларуси

Напомним, что Лукашенко похвастался, что в Беларусь привезли ядерное оружие от Путина. Российский диктатор Александр Лукашенко заявил, что страна-агрессор Россия начала поставлять в Беларусь тактическое ядерное оружие.

Подоляк прокомментировал ядерные угрозы Лукашенко. Директор Беларуси Александр Лукашенко пытается создать для агрессора России возможности влияния на развязанную против Украины войну, считает Михаил Подоляк.

Россия разместит в Беларуси ядерное оружие. Агрессорка Россия не передает Беларуси тактическое ядерное оружие – полный контроль над вооружениями останется за Москвой, сказал глава Сергей Шойгу.

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