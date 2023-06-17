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ВСУ на пути к освобождению Крыма: американский генерал раскрыл сценарий

Алексей Тесля
17 июня 2023, 14:49 обновлено 17 июня, 14:58
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Начало контрнаступления ВСУ - это важный для Украины шаг, подчеркнул Бен Ходжес.
Украинские военные, Бен Ходжес
ВСУ на пути к освобождению Крыма, считает Бен Ходжес / 93 ОМБр Холодный Яр, УНИАН

Украина находится на пути, который приведет ее к освобождению захваченного РФ Крыма, заявил американский генерал, экс-командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес.

При этом он обратил внимание на то, что ВСУ еще не начали основную фазу контрнаступления. Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Украина ступила на путь, который приведет к освобождению Крыма и изгнанию российских войск из Украины. Поэтому начало контрнаступления - это важный для Украины шаг, но основная его фаза еще не началась", — заявил американский генерал.

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Он отметил, что силы обороны Украины давят на оборону захватчиков, ищут слабые места, сбивают врага с толку относительно того, где будет продолжаться основное наступление.

Вместе с тем собеседник также пояснил, что в ходе боевых действий будут определенные потери.

"Я имею в виду, что следующие несколько дней будет очень тяжело, но ожидаю, что в последующие несколько недель мы увидим гораздо больший успех и прогрессивную динамику движения украинских сил", — добавил Ходжес.

Кто такой Бен Ходжес

Фредерик Бенджамин Ходжес — офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.

В настоящее время он заведует кафедрой стратегических исследований Першинга в Центре анализа европейской политики.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина намерена провести контрнаступление ВСУ и освободить, в том числе, и захваченный агрессором Россией Крым. По мнению гаранта, успех военной операции украинской армии зависит от военной поддержки со стороны Запада.

Бывший советник главы Офиса президента, военнослужащий Виктор Андрусив в интервью Главреду сказал, что для деоккупации Крымского полуострова армии Украины нужно подойти к Азовскому побережью и разрушить Крымский мост. В такой ситуации оккупантам придется сдаваться.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что после выхода к Азовскому морю силы обороны Украины нанесут новые удары по российским военным объектам в захваченном Крыму. По мнению журналиста, ВСУ уничтожат и Черноморский флот, и Крымский мост.

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