УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Россия не выстоит в войне против Запада: эксперт раскрыл детали

Юлия Куришко
17 июня 2023, 15:07 обновлено 17 июня, 15:12
45
Путин может вести войну с Украиной и сохранять хотя бы свой вымышленный суверенитет, но не с Западом.
Владимир Путин, Александр Морозов
Владимир Путин, Александр Морозов / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook

В интервью Главреду политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов поделился размышлениями, что будет с Россией в войне против Запада.

"Россия по сценарию войны с Западом потеряет свою субъектность. Путин может вести войну с Украиной и сохранять хотя бы свой вымышленный суверенитет. Но в случае войны с западным миром субъектности больше не будет - Кремль исчезнет с исторической сцены и уже будет сложно что-либо прогнозировать", - рассказал Морозов.

Он также отметил, что в России могут попробовать применить силовые методы для сохранения единства. Возможны уступки глобальному миру в виде отказа от войны или даже ядерного оружия.

"На самом деле Россия прошита силовым сознанием. Миллионы татарских, чеченских и дагестанских силовиков вместе с русскими и представителями других народов образуют единый силовой каркас. Они связаны 30-летними коррупционными практиками. Именно поэтому будет идти борьба за единство российской территории. Народы без колебаний пойдут даже на удаление Путина в случае краха единства, но все же будут держать его режим, чтобы сохранить независимость Российской Федерации", - подытожил эксперт.

Смотрите видео версию интервью с Александром Морозовым:

Напомним, что Морозов рассказал, при каких условиях страны Запада применят наземные войска и ракетные удары по России. В качестве ответа страны Запада могут применить как наземные войска, так и нанести ракетные удары.

Оппозиционер назвал сроки смены власти в РФ. В стране-агрессоре РФ на сегодня нет варианта смены власти, заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

Больше интересных новостей:

война в Украине
Реклама

Главное за день

ВСУ на пути к освобождению Крыма: американский генерал раскрыл сценарий

ВСУ на пути к освобождению Крыма: американский генерал раскрыл сценарий

14:49 Украина
ВСУ проломили оборону РФ и продвинулись на юге: уничтожены пять рот оккупантов

ВСУ проломили оборону РФ и продвинулись на юге: уничтожены пять рот оккупантов

13:34 Украина
Подоляк – о ядерных угрозах Лукашенко: он "близнец" Медведева и вещает анекдоты

Подоляк – о ядерных угрозах Лукашенко: он "близнец" Медведева и вещает анекдоты

12:47 Политика
Все главные новости

Последние новости

15:07

Россия не выстоит в войне против Запада: эксперт раскрыл детали

14:49

ВСУ на пути к освобождению Крыма: американский генерал раскрыл сценарий

14:27

РосСМИ: Пугачева спряталась за очками после неудачной пластики

14:15

Запад ответит Путину войной, если РФ применит ядерку в Балтийском море – МорозовВидео

13:51

Четыре человека погибли на месте: РФ ударила ракетой в автомобиль на Харьковщине

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

13:34

ВСУ проломили оборону РФ и продвинулись на юге: уничтожены пять рот оккупантовВидео

13:33

"Легко не будет": бывшая Остапчука заговорила про суд и дележку имущества

13:00

Гороскоп на завтра 18 июня 2023: Львам – повышение, Раку - деньгиВидео

12:51

"Пар из головы разрывает крышку": эксперт разнес ахинею Путина о войне в УкраинеВидео

Реклама
12:47

Подоляк – о ядерных угрозах Лукашенко: он "близнец" Медведева и вещает анекдотыВидео

12:39

"Очень больно": Камалия выдала правду об отношениях с Захуром

12:16

Удар ракетами по Киеву во время визита делегации ЮАР: Минобороны объяснило цель РФ

12:06

Союз Пригожина с Золотовым для свержения Путина: эксперт оценил сценарийВидео

11:46

Запад терпит издевки Кремля, оттягивая крах мирового порядкамнение

11:45

Цены на АЗС резко взлетят: названа новая стоимость бензина и дизтоплива

11:13

"Олигархи РФ в диалоге с Западом": элиты могут устроить переворот в России – ТукаВидео

11:00

Знаки зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями: астролог назвал счастливчиковВидео

10:46

Украина берет инициативу и победит в войне, нужны ракеты на 200 км – МинобороныВидео

10:22

"Паркетные генералы предали": эксперт рассказал о новых планах Путина

09:52

В Мелитополе пьяные оккупанты обстреляли ФСБшников и "комендатуру" – СМИ

Реклама
09:42

Пригожин получил пощечину: Тука рассказал, как у Шойгу возвращали главу ВагнераВидео

09:00

Кремлевские элиты договорились отстранить Путина от власти - Георгий ТукаЭксклюзив

08:58

В РФ группа чиновников требует у Путина "вернуться к общепризнанным границам" – ISW

08:30

ВСУ опережают темпы, понадобится 4 месяца, чтобы летать на F-16 – РезниковВидео

08:20

Что обяжет НАТО надавать по морде российскому насильникумнение

07:32

ВСУ добились успехов при наступлении в Запорожской и Донецкой областях – ISWВидео

07:05

Загадка, которая заставит почесать голову: не все найдут 4 звезды среди стеклянных шаров

06:30

Почему нельзя "відкривати двері" и "закривати очі": Авраменко удивил ответомВидео

06:20

Собирай-ка ты, Володенька, манатки и проваливай из Кремлямнение

05:00

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти цифру 2 за 8 секунд

04:30

Помидоры ошарашат небывалым урожаем: какие листья нельзя удалять у томатов

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 17 июняВидео

03:30

Началась 2-я фаза войны, а в 3-й РФ сбросит ядерный заряд в Балтийское море – МорозовВидео

02:20

Гороскоп на июль 2023 для Тельцов: смена работы, везение и путешествиеВидео

01:30

Война России против Украины продлится минимум еще два года - экспертВидео

00:41

Зеленский созвал важный военный кабинет: что обсуждали

16 июня, пятница
23:57

"Это было смешно": Каменских рассказала о сексуальном скандале Потапа

23:49

Сборная Украины разбомбила Северную Македонию: заколотили 3 мяча в одном таймеВидео

23:42

Контрнаступление ВСУ: военные мощно продвинулись вперед и закрепились - МалярВидео

23:09

Что нужно положить в карман 18 июня, чтобы привлечь деньги: приметы и запретыВидео

Реклама
23:03

Каменских рассказала о проблемах с алкоголем

22:16

Украину накрыла сильная магнитная буря: опасность продлиться несколько днейВидео

21:25

"Давайте заплюем этих говнюков": Полякова предлагает $1000 за плевок в Баскова и ЛепсаВидео

21:23

"Шансов выжить не было": российская ракета едва не убила 13-летнего РоманаФото

20:58

Украинских пилотов Швеция будет обучать на истребителях Jas 39 Gripen

20:55

"Не слышали взрывов": у лидера ЮАР опозорились заявлением после удара РФ по Киеву

20:30

Сушить феном нельзя: что делать, если телефон упал в воду

20:23

С необычной головоломкой справится лишь бабушка: о чем говорят знаки на картинке

19:52

Ударит сильнейшее пекло: синоптики предупредили о мощной атаке жары в УкраинеВидео

19:47

США отправит Украине гуманитарки на 205 миллионов долларов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять