Россия не выстоит в войне против Запада: эксперт раскрыл детали

Путин может вести войну с Украиной и сохранять хотя бы свой вымышленный суверенитет, но не с Западом.

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Владимир Путин, Александр Морозов / коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook

В интервью Главреду политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов поделился размышлениями, что будет с Россией в войне против Запада.

"Россия по сценарию войны с Западом потеряет свою субъектность. Путин может вести войну с Украиной и сохранять хотя бы свой вымышленный суверенитет. Но в случае войны с западным миром субъектности больше не будет - Кремль исчезнет с исторической сцены и уже будет сложно что-либо прогнозировать", - рассказал Морозов.

Он также отметил, что в России могут попробовать применить силовые методы для сохранения единства. Возможны уступки глобальному миру в виде отказа от войны или даже ядерного оружия.

"На самом деле Россия прошита силовым сознанием. Миллионы татарских, чеченских и дагестанских силовиков вместе с русскими и представителями других народов образуют единый силовой каркас. Они связаны 30-летними коррупционными практиками. Именно поэтому будет идти борьба за единство российской территории. Народы без колебаний пойдут даже на удаление Путина в случае краха единства, но все же будут держать его режим, чтобы сохранить независимость Российской Федерации", - подытожил эксперт.

Смотрите видео версию интервью с Александром Морозовым:

Напомним, что Морозов рассказал, при каких условиях страны Запада применят наземные войска и ракетные удары по России. В качестве ответа страны Запада могут применить как наземные войска, так и нанести ракетные удары.

Оппозиционер назвал сроки смены власти в РФ. В стране-агрессоре РФ на сегодня нет варианта смены власти, заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

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