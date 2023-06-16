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Смерть, гибель или болезнь Путина: оппозиционер назвал сроки смены власти в РФ

Алексей Тесля
16 июня 2023, 17:47 обновлено 16 июня, 17:54
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Александр Морозов не исключил вероятность варианта смены власти в РФ.
Владимир Путин, Александр Морозов
Александр Морозов оценил вероятность свержения Владимира Путина / сайт Кремля, Facebook

В стране-агрессоре РФ на сегодня нет варианта смены власти, заявил политический философ, преподаватель Карлова университета в Праге, руководитель Института свободной России Александр Морозов.

"Власть в России может поменяться в случае ухода Путина – его физической смерти, случайной гибели или болезни, которая помешает ему исполнять свои обязанности", — подчеркнул он в интервью Главреду.

Он считает, что уход Путина из власти может произойти лишь после каких-то событий, последствия которых будут расцениваться как катастрофа для Кремля.

"Однако пока до этого далеко. Трудно представить, чтобы Путин был смещен со своей должности какой-либо группой в интересах спасения страны", — говорит собеседник.

Вместе с тем Морозов не исключил, что вероятность варианта смены власти в РФ может осуществиться через 7-8 лет, и среди главных действующих фигур могут быть новые люди, поскольку за это время карта российского истеблишмента может измениться.

Кто такой Александр Морозов

Александр Морозов – российский журналист, политолог, политический философ. В 2011-2014 гг. – шеф-редактор Русского журнала, 2014-2015 – преподаватель Бохумского университета в Германии, 2015-2016 – сотрудник немецкого издания Deutsche Welle. Научный сотрудник, преподаватель Карлова Университета Центра российских исследований Бориса Немцова (Прага). Руководитель Института свободной России.

В феврале 2022 года Александр Морозов подписал открытое письмо российских ученых и научных журналистов с осуждением военного вторжения России в Украину и призывом вывести войска с территории Украины.

Ранее бывший сотрудник КГБ СССР, сокурсник диктатора Владимира Путина Юрий Швец заявил о том, что Евгений Пригожин действует с разрешения президента РФ, который опасается заговора генералов.

Напомним, ранее председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил о том, что гражданская война в России возможна, для нее уже есть определенные предпосылки. Но невозможно предсказать, когда именно она произойдет, потому что история может развиваться по-разному.

Эксперт спрогнозировал сценарии, которые могут проиграться в стране-агрессоре РФ в ближайшем будущем.

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