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Гражданска война и дворцовый переворот: Фесенко спрогнозировал будущее России

Анна Ярославская
15 июня 2023, 03:30
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Гражданская война в РФ проявится не как идеологический конфликт, как это было 100 лет назад между красными и белыми. А, скорее, как проявление борьбы за власть.
Фесенко, Путин, Пригожин
Первые ростки гражданской войны в РФ уже появились, считает Фесенко / Коллаж:Главред, фото: УНИАН, сайт Кремля, скриншот

Гражданская война в России возможна, для нее уже есть определенные предпосылки. Но невозможно предсказать, когда именно она произойдет, потому что история может развиваться по-разному. Такое мнение в интервью Главреду озвучил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Эксперт спрогнозировал сценарии, которые могут проиграться в стране-агрессоре РФ в ближайшем будущем.

"Наиболее вероятный сценарий ближайшего будущего — война, связанная с борьбой за власть после Путина или же в случае его значительного ослабления. То есть он может остаться у власти, но тогда либо из-за его состояния здоровья, либо из-за резкого падения доверия к Путину, либо в случае потери контроля над политической ситуацией начнется борьба за власть. Традиционный вариант для России — дворцовый переворот", - сказал Фесенко.

Дворцовые перевороты уже происходили в РФ неоднократно и не являются чем-то новым для этой страны. И вот сейчас риск новой гражданской войны связан с возможностью борьбы за власть либо в период ослабления Путина, либо в постпутинский период, отметил эксперт.

При этом не исключено, что в случае внутренней борьбы некоторые регионы России могут отделяться от нее, ибо так им будет спокойнее.

"И национальные элиты, если будут способны на это, могут пойти на такой шаг. Мы видели подобные ситуации во время распада Советского Союза. Кстати, именно тогда возник феномен так называемых непризнанных государств, которые Россия, между прочим, до сих пор использует в собственных интересах. И парадокс в том, что такие государства потенциально могут возникнуть и в составе самой РФ", - считает Фесенко.

Но главный сценарий, который может развиваться в РФ, - это гражданская война в форме борьбы за власть между различными силовыми структурами, а также частными армиями, которые уже созданы в РФ.

"Есть как минимум две таких армии, мощные и с опытом боевых действий — ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным, который сейчас не скрывает своих политических амбиций. Он якобы слушается Путина, но очевидно, что у него есть политические амбиции, и его прикрывает по меньшей мере одна из башен Кремля. Другие, напротив, его не просто боятся, а ненавидят. Сейчас мы видим очень показательную ситуацию, которая проявилась в последние недели: если ранее Пригожин публично достаточно агрессивно конфликтовал с руководством Минобороны РФ — Шойгу, Герасимовым и некоторыми генералами, то теперь он критикует российские элиты. Как он говорит, "зажравшихся сынков и дочерей" богачей из Рублевки. И это вызывает поддержку у многих россиян", - объяснил Фесенко.

По его словам, первые ростки гражданской войны в РФ уже появились.

"Буквально несколько дней назад Пригожин захватил в плен начальника бригады, полковника российской армии. В России просто были в ступоре, поскольку в РФ есть законодательный запрет на дискредитацию Вооруженных сил РФ. И тут Пригожин захватывает военного в плен, делает допрос на видео, а потом выкладывает это в социальные сети. Это вызвало шок у многих россиян, но это новые российские реалии (…) И вот эта взаимная ненависть — это уже новая тенденция, потому что раньше такого в РФ не было", - сказал он.

"Сейчас между собой воюют представители Путина. Поэтому именно это и является диагнозом на будущее — новое столкновение может произойти позже, когда начнется реальная борьба за власть. Пока что я вижу будущую гражданскую войну в России не как идеологический конфликт, как это было 100 лет назад между красными и белыми. А, скорее, как проявление борьбы за власть, когда различные влиятельные субъекты российской политики, имеющие силовой ресурс, будут его использовать для того, чтобы либо сохранить свою власть, либо, наоборот, к ней прийти", - резюмировал Фесенко.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду:

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Как сообщал Главред, Владимир Фесенко считает, что у российских элит есть желание ослабить влияние российского диктатора Владимира Путина или убрать его из Кремля, но осуществить это могут лишь силовые структуры, военные или ФСБ.

Ранее руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал, станет ли ситуация в Белгороде началом гражданской войны в России.

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