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Фесенко оценил, есть ли в РФ люди, способные свергнуть Путина

Анна Ярославская
14 июня 2023, 09:06 обновлено 14 июня, 09:12
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Чтобы бросить вызов Путину, нужна воля и определенная смелость. Пока что непонятно,  есть ли такие люди сейчас в РФ.
Владимир Путин, Владимир Фесенко
Владимир Фесенко оценил, есть ли в РФ люди, способные свергнуть Путина / Коллаж УНИАН

У российских элит есть желание ослабить влияние российского диктатора Владимира Путина или убрать его из Кремля, но осуществить это могут лишь силовые структуры, военные или ФСБ. Такое мнение в интервью Главреду озвучил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

По его словам, в нынешней путинской России публично заявить свою позицию относительно власти невозможно, всех протестующих могут нейтрализовать, и им может грозить реальный тюремный срок, а структуры Навального фактически разгромлены.

"В российских элитах, особенно среди представителей российского бизнеса и части политических элит, такие желания есть. И их главный интерес сейчас — как из него выйти и вернуться к прежней жизни, когда у них были поместья в Европе, Штатах, когда можно было нормально вести свой бизнес и зарабатывать. Сейчас ситуация совсем другая, поэтому объективно в РФ есть много заинтересованных в ослаблении влияния Путина или в том, чтобы его уже не было у власти", - сказал Фесенко.

Но главная проблема в том, как отстранить Путина от власти.

"Реально это могут сделать лишь силовые структуры, или военные, или ФСБ. Путин это понимает, он боится этих структур и никому сейчас не доверяет. Часто спрашивают: "Как же так, Пригожин такое говорит, и ему это позволяют?". Но это сделано намеренно — Путин еще с прошлого года провоцировал конфликты. Например, тогда Пригожин вместе с Кадыровым выступали против некоторых российских генералов, и Путин это поддержал. Это путинская система сдерживания противовесов(…) Это для Путина определенная гарантия от их объединения для устранения диктатора от власти. Пока что эта политика работает", - объяснил эксперт.

Кроме того, Путин расставляет на разные высокие должности своих бывших охранников, которые были в ФСО. Например, его бывший телохранитель Золотов возглавляет Росгвардию, российскую жандармерию, которая должна выполнять функции безопасности, то есть борьбы с внутренними врагами, в частности, с массовыми протестами. Другой его охранник — губернатор Тульской области Дюмин.

"ФСО — это личные телохранители Путина, люди, которые ему преданы, при том, что ФСБ, думаю, он не совсем доверяет. Мы не можем сейчас прогнозировать, могут ли люди, которые недовольны Путиным (а их в РФ, вероятно, немало), объединиться, и способны ли они бросить вызов Путину. На это нужна воля, определенная смелость, и мы не знаем, есть ли такие люди сейчас в РФ. Вопрос открытый, но если что-то случится, мы об этом узнаем", - резюмировал Фесенко.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Смотрите видео интервью Владимира Фесенко Главреду:

Как сообщал Главред, российский политолог Андрей Пионтковский считает, что в Кремле готовят отстранение от власти президента России Владимира Путина. Вероятно, объявят о его болезни и временном прекращении исполнения обязанностей. Власть окажется в руках Совбеза РФ, который спустя некоторое время заявит об ошибках Путина в отношении Украины. План уже прорабатывается.

Офицер ВСУ Тарас Березовец в интервью Главреду заявил, что вероятным преемником Путина на посту МВД может стать глава Росгвардии Виктор Золотов.

Раньше рассматривалась кандидатура министра обороны Сергея Шойгу, однако шансов стать президентом России у него уже нет.

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