Война будет длиться максимум 5 лет, но закончится освобождением Крыма и распадом РФ – Березовец

ВСУ добьются капитуляции войск РФ, а окружение Путина вынесет ему приговор – Березовец / Коллаж УНИАН, DVIDSHUB Flickr, Главред

События на южном фронте, где силы обороны Украины сражаются с войсками России, уже несколько недель находятся в центре внимания общественности. ВСУ подтвердили проведение военной операции, направленной на освобождение украинской земли от российских захватчиков.

Эпицентром боевых действий на юге стала Херсонская область. На правом берегу Днепра подразделения армии Украины работают над вытеснением оккупантов РФ с занятых ими позиций. Россияне пытаются усилить свою группировку и перебрасывают туда войска, в то время как Украина взяла под контроль всю стратегическую логистику, которой до недавних пор пользовался враг для снабжения сил. Проводится деоккупация населенных пунктов.

Взрывы в Крыму продолжаются. Украина не подтверждает свою возможную причастность к инцидентам на военных объектах РФ на оккупированном полуострове. О позиции Кремля остается только догадываться – Москва молчит, очевидно, опасаясь реакции россиян на разрушение одного из главных пропагандистских мифов о Крымском полуострове как "непотопляемом авианосце".

В интервью Главреду офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна, политтехнолог и журналист Тарас Березовец рассказал о неблагоприятной для оккупантов РФ ситуации в Херсонской области, военном сценарии освобождения Крыма, перспективе переноса войны на территорию России, военном вступлении США в войну Москвы против Киева, а также преемнике Путина и будущем России.

Как полагает Березовец, Украину ждет победа в войне с Россией. Крым вернется под контроль Киева военным путем, после чего произойдет падение режима Владимира Путина и гражданская война на территории российского государства.

Как, по-вашему, будет развиваться ситуация вокруг Херсона? Что ждёт российскую группировку войск там?

Российская группировка на юге прижата к правому берегу Днепра. Часть, которая конкретно находится к северу от самого Херсона, заблокирована, поскольку Украина фактически уничтожила все ключевые мосты в Новой Каховке, а также два в самом Херсоне – железнодорожный Антоновский и автомобильный Антоновский мосты.

Группировка, которая сегодня находится там, насчитывает где-то порядка 15 000 военнослужащих. Основная часть этих военнослужащих – так называемые псковские десантники, их группу сократили до 6 000 человек. Также там находятся войска боевиков "ДНР".

За время оккупации, враг достаточно сильно укрепил свои позиции. Выстроены долговременные сооружения, взводные опорные пункты, деревоземляные огневые точки, прорыты окопы. Все по классике, построено согласно военным уставам. Достаточно грамотно и долговременно. Уже нет хаоса первых месяцев войны.

Для освобождения этих территорий необходимо проводить решительные действия. В первую очередь, речь идет о нанесении огневого поражения ствольной реактивной артиллерией, реактивным применением авиации, а также маневрировании нашими войсками на местности.

Враг попал в ловушку и осознает свое положение. Выстроить любые переправы через Днепр не удается – по ним немедленно наносится огневое поражение нашей реактивной артиллерией. Оккупант понимает, с одной стороны, безвыходность своей ситуации, а с другой — как в случае, когда товарищ Сталин дал приказ "держать город Сталинград до последнего солдата", уйти оттуда они не могут.

Если они оттуда уйдут – признают свое поражение и будут катиться еще дальше. Днепр является естественной преградой. Логично, что в таком положении россияне уже должны были забрать оттуда свои войска.

Захватчики рассчитывали, что им удастся контролировать переправы через Днепр, который в этой части полноводный, и переправляться им будет достаточно проблематично. Существует и второй вариант – двигаться по левому берегу Днепра. Такой шаг при сложившейся обстановке был бы более логичным. Однако с логикой у врага, в общем, изначально не сложилось.

Мы видим политический расчет. Действия, которые сейчас происходят на юге, нельзя назвать полноформатным контрнаступлением. Это называется размягчением позиций. Я использую в данном случае softening of positions – англоязычный термин. Украинские силы перерезают вражеские пути снабжения, ликвидируют выступы. Линия же не проходит прямо, она идет где-то выше, а где-то – ниже.

К примеру, в районе Зеленодольска и Высокополья была возможность прорезания их позиций. Маневр был выполнен. Там преимущественно идут либо лесопосадки, либо степная полоса. Никаких естественных препятствий, кроме речки Ингулец в одном единственном месте, нет. Все остальное – достаточно ровная местность, по которой легко движется как пехота, так и бронетехника.

Поэтому в качестве военной позиции выбрали размягчение передовых постов и выдавливание противника. Более корректная тактика, при которой меньшее число потерь с нашей стороны. Врагу подрезают пути снабжения, заходят в тыл, после чего россияне оставляют свои позиции.

Если ВСУ удастся освободить Херсон и правобережье области, как это повлияет на политическую позицию Москвы? Могут ли россияне запросить новые переговоры с Киевом на выгодных для Украины условиях?

Владимир Путин в ходе так называемого урока на День знаний 1 сентября снова начал посылать сигналы по поводу готовности Москвы к переговорам. В очередной раз он сказал – мы, дескать, как раз таки к ним готовы, однако к диалогу, "к сожалению", не готова "нацистская" власть Украины.

Кроме того, россияне уже отменили запланированные на 11 сентября "референдумы". Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что если такие "мероприятия" пройдут, никаких переговоров быть не может. Вуаля – они взяли и отменили эти "референдумы". Они продолжают вести риторику о псевдореферендумах на территории так называемой "ДНР". А вот на всех остальных оккупированных территориях, в том числе, в Запорожской и Херсонской областях, об этом резко перестали говорить.

Если Путин еще недавно не стремился к диалогу, теперь он хотел бы переговоров. Намерения Москвы подтверждает и неожиданный допуск ею миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию. Ранее они отвергали ее визит.

Интерес Путина заключается в том, что он понимает – захватить другие территории Украины уже фактически невозможно. Ему нужно попытаться заморозить фронт. Удержать захваченное и укрепиться. Цель – использовать время, пока будет заморожен конфликт, для перегруппировки своих войск.

Кремль стремится мобилизовать в России еще несколько десятков тысяч человек. Над этим Москва и работает, проводится скрытая мобилизация. Также оккупантам нужно заменить стволы для артиллерии – уже чувствуется "голод".

Россияне подходят к критической точке – еще около полутора-двух месяцев, и стрелять будет уже нечем. Ресурсы стволов исчерпываются, в то время как новых запасов нет. Все это произошло из-за интенсивной стрельбы. Снаряды у них есть, но они немножко не рассчитали. Красиво было на бумаге, да забыли про овраги. Немного забыли, что ресурс их ствольной артиллерии граничный.

Путину нужно время для переподготовки и перегруппировки, чтобы реализовать одну единственную цель – возобновление горячей фазы войны уже весной.

По этой причине Россия будет искать возможности для переговоров. Подключают президента Турции Реджепа Эрдогана, роль которого, скажем так, низкая в этих историях. Он пытается подыгрывать Кремлю. Снова ввели в игру президента Франции Эммануэля Макрона.

Путин сейчас опять будет подталкивать Зеленского с разных сторон, чтобы Украина согласилась на переговоры.

Украина твердо демонстрирует намерения вернуть Крым. Как вы полагаете, возвращение оккупированного полуострова произойдет военным или политическим путем?

Я считаю, что Крым в любом случае будет освобождаться только военным путем. Не исключаю – Крымский полуостров будет деоккупирован еще при жизни Путина. Вариант абсолютно реальный. Полуостров может быть освобожден и после его смерти. Мы видим, что состояние здоровья Путина достаточно нестабильное. Порой он выглядит более-менее сносно, а временами отвратительно, как было на встрече с главой МВД РФ Золотовым.

При освобождении Крыма в любом случае будут задействованы Вооруженные силы Украины. Они зайдут на полуостров. Вопрос только в том, как это будет выглядеть – полноценная военная операция с ведением боевых действий на территории полуострова или ограниченные действия в виде стрелковых боев. Это произойдет, когда Россия останется без руководства и воли к сопротивлению. Возможно, оккупанты будут уходить в какие-то партизанские отряды, отстреливаться. Но следует понимать, что при любых обстоятельствах это, еще раз повторю, будет войсковая операция.

Нет другого варианта деоккупации Крыма. Глава РФ Владимир Путин своим новым военным вторжением в Украину 24 февраля сделал освобождение Киевом Крыма уже неизбежным. И если раньше были только долгосрочные сценарии освобождения Крыма, которые предусматривали возвращение Крымского полуострова в течение 40-50 лет, и ситуация действительно выглядела именно так, сейчас Путин сам сделал все, чтобы приблизить эти сроки. Уверен, освобождение Крыма – вопрос не десятилетия, а ближайших лет. Мы говорим о сроке до 5 лет.

Сама Россия Крым не отдаст, верно?

Никоим образом не отдаст. Единственный вариант – уход Путина из власти по причине его смерти или устранения. Мы не можем исключать, что в конечном итоге в России случится путч. Сколько угодно можно говорить, что он там провел зачистки и все контролирует, но такой сценарий допускается. Не обязательно его будут убивать. Может произойти отстранение от власти с последующей посадкой. Москва может пойти на такой сценарий в поисках компромисса, переговоров с Западом и немедленной отмены санкций. Подобное развитие событий маловероятно, однако полностью этого исключать нельзя.

Как вы думаете, могут ли США или НАТО в целом принять прямое участие в войне России против Украины на стороне Киева?

Это уже происходит. Американцы включились во Вторую мировую поставками ленд-лиза – в Британию и Советский Союз. А закончилось это тем, что они полноценно вступили в войну в конце 1941 года, когда было нападение Японии на Перл-Харбор, а дальше они объявили войну уже нацистской Германии.

Здесь ситуация идет по такому же сценарию. Медленное втягивание, сначала идет ленд-лиз. В любом случае, войсковая операция уже будет проводиться, как только появится командующий операцией в Украине. Они уже заявили о том, что будет назначен командующий в ранге двух или трехзвездочного генерала армии США, который будет отвечать за логистику. Это уже военная операция. Если есть командующий – значит, есть и операция. И будет название этой операции. Как она будет называться – "Нестримна свобода" или "Шлях до демократії" – уже не суть важно. Это уже операция.

Рано или поздно Россия может открыть второй фронт, о чем заявляют сегодня открыто в НАТО. Вот недавно об этом один из генералов Бундесвера сказал, что Москва способна пойти на такой шаг. Против кого она его может открыть – например, против Молдовы.

Давайте предположим ситуацию, при которой происходит молниеносная операция по деоккупации Приднестровья. Это возможно – да. Там военные склады, оружие, там несколько миллионов снарядов, в которых остро нуждается наша артиллерия. Украина может принять участие в этой операции по деоккупации этой территории Молдовы, чтобы оказать помощь.

И что тогда Путин будет делать? Путин вынужден будет наносить удары по территории Молдовы. А если там будет находиться румынский миротворческий контингент, это будет нападение уже на союзника НАТО.

Таким образом, мы не исключаем войну между Россией и Североатлантическим альянсом. Не обязательно ядерный конфликт. Ставки слишком высоки – считаю, что ни НАТО, ни РФ, на это не пойдут. Однако учитывая ситуацию, когда у Путина реально начинает сносить крышу, а его психическое состояние вселяет определенное опасение, нельзя исключать боестолкновения России и Альянса. Рано или поздно оно может случиться.

Но все может обойтись без применения ядерного компонента. Не исключены инциденты, связанные со столкновением авиации в небе, морских флотов и другие моменты. Возможен сценарий с блокадой территорий. К примеру, Калининградская область уже заблокирована. Выход к Балтийскому морю со стороны Санкт-Петербурга блокирован. После вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море превращается во внутреннее море коллективного блока безопасности Запада.

Никто не может исключить случайного боевого столкновения, из-за неправильного понимания приказа, открытия огня. Мы сейчас находимся в очень опасной стадии. Но повторю – военное столкновение между США и союзниками по НАТО возможно. Но это будет конвенционально неядерный конфликт.

Россия в своей современной истории в полноценном формате никогда не сталкивалась на поле боя с армией крупного государства. А здесь – полномасштабная война против Украины, которая тренируется вместе с НАТО. Почему Кремль решился на агрессию такого уровня? Возможно, окружение Путина, таким образом, попыталось решить политическую задачу – продлить сроки своего правления Россией?

Путин давал ответ на этот вопрос в очередной раз во время так называемой открытой лекции школьникам. Он заявил, что Украины, как и других стран бывшего советского блока, не существовало никогда. Что они все были искусственно созданы либо советской властью, либо Российской империей. С его точки зрения, раз Украины не было, значит, такой страны и нет. Якобы это все российская территория, которую нужно вернуть. И поскольку у них нет привлекательной экономической модели для того, чтобы эти государства, которые они признали независимыми, стали частью России, Москва расписалась в собственной беспомощности и начала открытую войну.

Война была предопределена. Путин к ней готовился с момента прихода к власти. Он мог заявлять о каких-то либеральных вещах, заигрывать с Западом, со Штатами, особенно после теракта 11 сентября 2001 года. Однако нужно признать, что последние 20 лет Путин целенаправленно вел подготовку к войне с Западом и Украиной. Для этого Россия запустила программу перевооружения и развязала войну против Грузии и Украины.

Такой план у Путина был изначально. Он выкристаллизовался в его голове с момента развала Советского Союза. Это была его травма. Здесь логики нет вообще. Это не про логику, а про их имперские фобии, которые живы во всем их руководстве, во всей российской элите и российском народе. Путин их только реализовал.

Поэтому я утверждаю, что он готовился к этой войне на протяжении последних 22 лет, сколько он находится у власти. Здесь никакой случайности нет. Путин шел к этому целенаправленно.

Если Россия потерпит поражение в войне, Путин, вероятно, утратит власть. Кто потенциально мог бы стать его преемником? Ведь от транзита власти они отказались, когда сделали ставку на обнуление президентских сроков в Конституции…

Очень сложно найти ответ на вопрос, кто заменит Путина. У них постоянно меняется ситуация. Был момент, когда можно было сказать, что Путина заменит Патрушев, и об этом писали западные разведки – наиболее весомый силовик из путинского окружения.

Потом начали говорить о министре обороны РФ Сергее Шойгу. Сейчас звезда Шойгу закатилась. Причем, скорее всего, окончательно. Появился новый претендент, и он сейчас начинает маячить – это глава Росгвардии и давний телохранитель Путина Виктор Золотов. Вот он сейчас его начинает приближать и явно посылает сигналы, что именно Золотов может стать преемником.

Кто в итоге захватит власть в Кремле – делать выводы очень рано. Потому что эта борьба, по большому счету, еще не началась. Они все боятся Путина, они очень жаждут занять его место. Но боятся заявить о своих амбициях. Поэтому к моменту, когда он либо умрет сам, либо будет устранен, ситуация может поменяться.

Еще недавно шансы Шойгу занять место Путина выглядели железобетонными. Сейчас уже все – так называемая спецоперация в Украине провалена и Шойгу фактически отстранен.

Очевидно, что в любом случае будет кто-то из путинского силового круга. Не олигарх. Один из силовиков – тот, за кем будет стоять конкретный ресурс.

Война за Кремль может стать триггером гражданской войны, может произойти столкновение между силовым блоком Путина и Рамзаном Кадыровым. На случай ЧП – например, смерти Путина – он в одной только Москве держит 3 000 боевиков. Кадыров с целью захвата власти готов начать полноценную гражданскую войну. Смерть Путина может стать спусковым крючком для начала гражданской войны, войны между силовиками и Кадыровым. Более того, он в состоянии бросить такой вызов и начать большое военное противостояние – в рамках всей России. На сторону Кадырова могут перейти многие региональные чиновники и руководители. Например, таких республик, как Татарстан, Дагестан и др. Вот что может стать причиной гражданской войны в России.

Как вы оцениваете перспективу переноса войны на территорию Российской Федерации?

Думаю, Украина примет участие в боевых действиях, однако не как страна, которая ведет боевые действия на территории РФ, а как государство, которое отправляет миротворческий контингент. Рано или поздно в России начнется полноценная гражданская война. Отдельные регионы начнут вести войну между собой.

Причем нельзя исключать гибридной гражданской войны, когда, условно говоря, война будет полыхать на Северном Кавказе – Дагестан, Чечня. Там будет война. Боевые действия могут перекинуться на территорию соседнего Ставропольского, Краснодарского края. Армии Ичкерии и Дагестана начнут полноценную войну. Ее можно будет назвать гражданской войной, поскольку это субъекты Российской Федерации.

Когда в России произойдет развал центральной власти, Украина будет вынуждена вводить на территорию страны своих миротворцев. Давайте говорить откровенно – кроме Украины и Китая, у российского государства нет другого крупного соседа, который обладает серьезной армией для отправки миротворцев. Миссию проведут не обязательно под эгидой ООН, она может быть и под патронатом НАТО. Пример миротворческих операций при поддержке Альянса мы уже видели на Балканах.

Сейчас сценарий может казаться фантастическим, однако перспективу ввода закаленного в боях и профессионального миротворческого контингента ВСУ на территорию Российской Федерации я считаю абсолютно реальной. Целью Украины станет предотвращение гуманитарного кризиса и убийства гражданского населения. Миссия будет действовать локально. Россия огромная и нам нет необходимости отправлять туда большое число военных подразделений.

Однако Киев может отправить военный миротворческий контингент в приграничные области. Особенно в регионы, где живет большая доля этнических украинцев. Речь идет о Ростовской, Курской, Белгородской, Воронежской областях, а также Ставропольском и Краснодарском краев.

Чем может закончиться война в России?

Война в России, в любом случае, закончится дипломатией. Но она заработает после того, когда там отбушует и закончится кровопролитная гражданская война, которая будет стоить России миллионов убитых и десятков миллионов беженцев, которые побегут в Европу, в том числе, и в Украину. Нам надо будет к этому готовиться.

Да, у нас сейчас своя война, у нас свои беженцы. Но к моменту, когда мы эту войну закончим, мы должны быть готовы к тому, что сюда, в Украину, побегут миллионы беженцев с территории Российской Федерации. А им некуда будет бежать. Одна часть из них уйдет на Кавказ, другая – в Среднюю Азию, а кто-то и в Китай.

Россию в любом случае ждет развал, ее регионы разделят между многими государствами. Может быть создано отдельное государство Восточная Пруссия, которое, впрочем, могут поделить между собой Литва и Польша. Германия вряд ли будет претендовать на эти земли. Вероятно, подпишут некое соглашение. Япония захочет включить Курильские острова в состав своего государства. В общем, все возьмут свое. Даже государства Балтии могут вернуть то, что у них забрала советская Россия, когда отрезала территории у Латвии, Литвы и Эстонии.

Гражданская война отбушует и все закончится подписанием договора. Среди стран-гарантов соглашения будет и Украины. Документ зафиксируют с теми субъектами, которые сформируются на территориях России.

Как я понимаю, война России против Украины, вероятно, завершится военным сценарием?

А другого сценария нет. Мы должны нанести РФ абсолютное поражение. Украина нанесет России военное поражение, которое невозможно будет скрыть. Маркером сокрушительного удара, самым ярким его подтверждением, может стать освобождение Крыма.

После этого Путин, если будет еще жив, чего я не исключаю, будет приговорен собственным окружением. Но все же я допускаю, что война завершится деоккупацией Крыма еще при жизни Путина.

Когда могут произойти такие события?

Я говорю о сроке до 5 лет – консервативный сценарий. Однако все может произойти быстрее. Все может случиться в течение пару лет. Все зависит от сочетания многих факторов.

Очень много зависит от того, насколько объемным и обильным будет поток вооружений от наших западных союзников. Если после ленд-лиза оружие пойдет сюда потоком – не так, как сейчас – поражение мы можем нанести врагу в течение, максимум, 1,5 лет.

Если Запад захочет медленно ослаблять и обескровливать Россию, а пока все идет больше к такому сценарию, следует рассчитывать на долгий марафон до 5 лет.