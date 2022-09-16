В Кремле намерены отстранить Путина от власти и уже составили план – Пионтковский

В России могут отстранить Путина под предлогом болезни - эксперт / Коллаж УНИАН, посольство США в Украине

В Кремле готовят отстранение от власти президента России Владимира Путина. Вероятно, объявят о его болезни и временном прекращении исполнения обязанностей. Власть окажется в руках Совбеза РФ, который спустя некоторое время заявит об ошибках Путина в отношении Украины. План уже прорабатывается. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский.

В эфире 24 канала он рассказал о том, что Путина могут отстранить от власти уже в ближайшее время. Однако вместо него придет политик, курс которого вряд ли будет особо отличаться.

"Готовится первый "мягкий" вариант. Будет объявлено, что путин болен, и он временно прекращает исполнение своих обязанностей, пока он будет лечиться", - сказал Пионтковский со ссылкой на несколько своих источников из Москвы.

По его словам, при подобном развитии событий власть окажется у Совета безопасности РФ, который является коллективным органом управления силовиков. Спустя 2-3 недели там скажут, что Путин сделал ошибки в отношении Украины. Если процесс отстранения Путина от власти начнется, то будет уже продолжаться.

"Те люди, которые еще вчера думали о том, как им лучше уничтожить Украину, это отошло на второй план. Начнется огромное перераспределение собственности…Они поняли, что для этого нужно "мягко" отстранить путина и договориться о правилах игры, по крайней мере, на первом этапе после путина" – подчеркнул Андрей Пионтковский.

Напомним, офицер ВСУ Тарас Березовец в интервью Главреду заявил, что вероятным преемником Путина на посту МВД может стать глава Росгвардии Виктор Золотов.

Раньше рассматривалась кандидатура министра обороны Сергея Шойгу, однако шансов стать президентом России у него уже нет.

Бывший министр иностранных дел Владимир Огрызко считает, что окружение Путина стремится сохранить свои деньги и наверняка будет втайне договариваться с Западом.

По его словам, капитуляция России может предусматривать вывод ее войск с захваченных территорий.

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