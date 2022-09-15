Окружение Путина будет договариваться о капитуляции за его спиной – эксминистр

Окружение Путина будет договариваться о капитуляции за его спиной – экс-министр/ Reuters, Главред

Окружение российского диктатора Владимира Путина понимает, что он толкает РФ к катастрофе. Поэтому приближенные к президенту России лица уже вскоре могут начать договариваться с Западом о капитуляции за его спиной.

Таким образом они попытаются сохранить свои деньги и примириться с западными странами. Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко на Youtube-канале ТСН.

По словам Огрызко, "великий русский народ" привык жить в рабстве и повиноваться царю-батюшке. Но лишь до тех пор, пока этот царь-батюшка демонстрирует успехи. Как только он начинает проигрывать, поддержка народа падает.

Он подчеркнул, что интрига будет заключаться в том, как быстро эта группа приближенных к Путину лиц начнет соответствующие переговоры.

"Какой она (капитуляция – ред.) будет – вопрос. Но я думаю, это сейчас самый объективный возможный ход событий. Его (Владимира Путина – ред.) просто будут устранять, продавать, сдавать для того, чтобы для господствующей группы людей, которые имеют деньги и хотят жить по-западному... сохранить свои возможности и состояние, возможность жить и процветать на Западе. Думаю, сейчас собственно речь идет об этом", – отмечает Огрызко.

По его мнению, такая капитуляция РФ может предусматривать вывод российских войск из Украины, выход из Молдовы, Грузии и Сирии, а также "прекращения тех вещей, которые Россия делает в Африке и в других странах".

Наступление ВСУ на Харьковщине

Ранее сообщалось, что после освобождения Купянска и Изюма войска РФ уже не смогут проводить успешные операции. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. Купянск был для РФ важной логистической точкой – он был нужен оккупантам как для удержания своих позиций, так и для развития дальнейшего наступления.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что неудачи российских оккупантов в Харьковской области в результате контрнаступления ВСУ заставила Кремль признать свое поражение. Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Напомним, на Западе признали, что контрнаступление ВСУ на Харьковщине стало одной из величайших контратак в современной истории. В то же время для страны-агрессора России этот провал стал крупнейшим поражением со времен Второй мировой войны.

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