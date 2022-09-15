"Они станут стороной конфликта": Захарова закатила истерику из-за военной помощи США Украине

Захарова закатила истерику из-за военной помощи США Украине / скриншот

Представитель МИД РФ Мария Захарова пригрозила, что в случае поставки Украине ракет большой дальности из США Россия признает Америку стороной конфликта.

По словам Захаровой, это станет для России "красной чертой", которая повлечет за собой "адекватный ответ", пишет российское пропагандистское издание РИА Новости.

"Если США примут решение о поставках Украине ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта", - сказала Захарова.

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Представитель российского МИД подчеркнула, что, мол, Россия оставляет за собой право "адекватно отреагировать" в случае решения США по поставкам Украине ракет большей дальности.

Военная помощь Украине от США

19 августа стало известно, что администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительную военную помощь Украине на сумму около 800 млн долларов.

20 августа Вашингтон официально объявил о новом пакете помощи для Украины. В него вошли боеприпасы к HIMARS, БПЛА ScanEagle, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, Javelins и прочее.

24 августа президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине крупнейшего пакета военной помощи на 3 млрд долларов. Он предусматривает передачу нашей стране 6 ракетных комплексов NASAMS, беспилотников и 300 тысяч снарядов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с лидером США Джо Байденом и выразил признательность главе Белого дома Джо Байдену за противовоздушную оборону NASAMS, которая защитит от ракетного террора России.

27 августа сообщалось, что министерство обороны США закупит для Украины зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Пентагон заключил сделку на 182 миллиона долларов с компанией Raytheon.

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