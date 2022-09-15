ВСУ ликвидировали замкомандира группы спецназа ГРУ России Кулагина/ Telegram Штирлиц

Украинские воины "денацифицировали" 7 сентября заместителя командира группы спецназа Главного разведывательного управления РФ Ивана Кулагина. В среду, 14 сентября, останки захватчика похоронили в Московской области, откуда он родом.

После окончания учебы в военном училище Кулагин по распределению уехал служить в Хабаровск. Однако ему там не сиделось, и захватчик решил пойти воевать против Украины. Долго не повоевал – украинские воины быстро отправили его домой "в пакете". Об этом сообщил офицер Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан в Telegram.

В российских пропагандистских СМИ опубликовали краткие некрологи, из которых известно, что ликвидированному оккупанту было 29 лет и он родом из Электрогорска Московской области.

Захватчик сначала учился в Кронштадтском морском кадетском военном корпусе. Затем после срочной службы он окончил Рязанское гвардейское высшее военно-десантное училище. По распределению попал на службу в Хабаровск.

Российский оккупант Иван Кулагин / Telegram Штирлиц

У погибшего оккупанта остались жена и двухлетняя дочь.

Ранее сообщалось, что украинские воины ликвидировали члена так называемого "молодежного парламента" оккупированного Севастополя Александра Череменова. Ликвидированный оккупант также возглавлял "горком комсомола" в анексованном Севастополе и был активным участником митингов в честь коммунистических вождей и СССР.

Напомним, украинские военные ликвидировали российского командира мотострелкового батальона подполковника Дмитрия Кочеткова. Он был родом из города Усть-Илимская Иркутской области.

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