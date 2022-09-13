"Поклонялся" коммунистическим вождям и СССР: ВСУ ликвидировали члена молодежного "парламента" Севастополя

Череменов был лидером так называемых крымских "комсомольцев" и активно участвовал в митингах в честь коммунистических вождей и СССР.
Украинские воины ликвидировали члена так называемого "молодежного парламента" оккупированного Севастополя Александра Череменова.
Ликвидированный оккупант также возглавлял "горком комсомола" в анексованом Севастополе и был активным участником митингов в честь коммунистических вождей и СССР. О его ликвидации сообщил блогер-расследователь и волонтер InformNapalm Иракли Комахидзе в Facebook.
Гибель оккупанта подтвердили также российские пропагандистские СМИ. В частности, российское информационное агентство Regnum со ссылкой на Telegram-канал так называемого "молодежного парламента" сообщило, что Череменов погиб во время так называемой "специальной военной операции" (а по факту – войны) в Украине.
При этом в пропагандистском СМИ Череменова расхваливают, как "активного деятеля", который постоянно участвовал в различных мероприятиях.
При этом не называется место и обстоятельства гибели оккупанта.
Хоронить его будут 14 сентября в 15:00 на аллее городского кладбища "Кальфа".
Известно, что Череменов еще в 2019 году возмущался из-за декоммунизации в Украине и называл Ленина "символом борьбы против украинского национализма".
Ранее сообщалось, что украинские военные ликвидировали российского офицера Павла Маташука, который вместе с другими оккупантами пытался перебраться через Днепр в районе Антоновского моста. Смерть оккупанта подтвердили даже в РФ. Его ликвидировали 1 сентября.
Также сообщалось, что на войне в Украине ликвидирован майор армии РФ Чермен Багаев. Он приехал убивать украинцев из Северной Осетии. На родине захватчика говорят, что он стал 107-м "двухсотым" из Северной Осетии, который воевал против Украины.
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