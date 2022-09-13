В Грузии пассажиры выгнали из маршрутки наглых россиян за крики 'Слава России'

В Грузии пассажиры выгнали из маршрутки наглых россиян за возгласы "Слава России"/ скрин

В Грузии пассажиры маршрутки поссорились с семьей россиян из-за того, что те выкрикивали "Слава России". После словесной перепалки россияне были вынуждены выйти из общественного транспорта.

Грузины вслед отправили семью по маршруту "русского корабля". Соответствующее видео появилось в грузинских пабликах.

Инцидент произошел в междугородной маршрутке. На видео не видно, как именно разгорелся конфликт – ролик начали записывать уже в его разгар. Однако со слов грузин на заднем фоне можно прийти к выводу, что пассажиров маршрутки возмутило то, что россияне публично выкрикивали "Слава России".

Видео дня

Для семьи начали делать замечания, почему же они живут в Грузии, если так любят свою Россию. Однако россияне начали доказывать свою точку зрения и рассказывать о "праве выражения своего мнения".

Пассажиров транспортного средства взбесило поведение семьи из РФ, и они начали отвечать им, что вся Европа считает россиян оккупантами и что они нигде не нужны.

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В заключении россияне были вынуждены выйти из маршрутки.

"Оккупанты проклятые. Нигде вы не нужны, ни в Европе, ни в Америке, ни в Грузии... Слава Украине! Героям слава! Проклятые русские", – кричали женщины вслед семье.

Ранее сообщалось, что россиянка возмутилась и устроила истерику на камеру из-за того, что ей и ее родным отказались давать визу в Германию. Гражданка страны-агрессора РФ пыталась получить визы для всей семьи якобы для поездки в гости к маме. Однако в консульстве усомнились в этом.

Напомним, ранее россиянка пожаловалась, что в Казахстане негативно отреагировали на знак Z, изображенный на ее автомобиле. Она показала на видео автобус, водитель которого сказал ей "убираться".

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