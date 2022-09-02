"Убирайтесь отсюда, вы фашисты": казахи начали гонять российских туристов с буквой "Z" на авто

Казахи начали гонять российских туристов с буквой "Z" на авто / скриншот

После начала полномасштабного вторжения России в Украину жители страны-агрессора все чаще жалуются на "неподобающее" отношение со стороны других стран.

На своей страничке в Instagram журналист Дмитрий Гордон опубликовал ролик, в котором россиянка рассказала, что в Казахстане отрицательно отреагировали на знак Z, изображенный на ее автомобиле.

На видео россиянка показала автобус, водитель которого сказал ей "убираться".

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"Находимся мы на территории Павлодарской области. Мы – россияне. Курортная зона Жасыбай. Встретили нас здесь очень недружелюбно. Увидели на стекле нашей машины вот такой знак. Набросились на нас с обвинениями, что мы напали на Украину. Водитель автобуса сказал, что нам здесь не рады, "убирайтесь отсюда, вы фашисты", – пожаловалась россиянка на видео.

Напомним, ранее российский журналист Андрей Караулов, который поддерживает войну с Украиной, пожаловался на плохое отношение к россиянам в Европе. Гражданам страны-агрессора даже плюют в кофе, но Караулов не понимает, в чем причина такого отношения людей к россиянам.

Ранее блогер Алексей Дурнев опубликовал видео из магазина в Грузии, на котором россиянка, которая была явно не в себе, устроила скандал, а посетители супермаркета попросили ее покинуть здание.

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