Караулов не понимает, почему весь мир невзлюбил его сограждан.
Российский журналист Андрей Караулов, который поддерживает войну с Украиной, пожаловался на плохое отношение к россиянам в Европе.
Гражданам страны-агрессора даже плюют в кофе, но Караулов не понимает, в чем причина такого отношения людей к россиянам.
"Неприятно как-то, когда тебе, русскому, за то, что ты русский, чашечку кофе не могут в ресторане подать. Плюнут тебе за это в ту чашку. Есть такие случаи. Заказываешь кофе, чай. Приносят – туда половина ресторана уже наплевала", – пожаловался пропагандист.
Напомним, ранее блогер Алексей Дурнев опубликовал видео из магазина в Грузии, на котором россиянка, которая была явно не в себе, устроила скандал, а посетители супермаркета попросили ее покинуть здание.
Также отметим, что Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций.
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