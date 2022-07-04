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"Половина ресторана в кофе наплевала": пропагандист РФ удивлен отношению к россиянам

4 июля 2022, 12:43

Караулов не понимает, почему весь мир невзлюбил его сограждан.

Российский пропагандист удивлен отношению к россиянам / скриншот, Pixabay

Российский журналист Андрей Караулов, который поддерживает войну с Украиной, пожаловался на плохое отношение к россиянам в Европе.

Гражданам страны-агрессора даже плюют в кофе, но Караулов не понимает, в чем причина такого отношения людей к россиянам.

"Неприятно как-то, когда тебе, русскому, за то, что ты русский, чашечку кофе не могут в ресторане подать. Плюнут тебе за это в ту чашку. Есть такие случаи. Заказываешь кофе, чай. Приносят – туда половина ресторана уже наплевала", – пожаловался пропагандист.

Напомним, ранее блогер Алексей Дурнев опубликовал видео из магазина в Грузии, на котором россиянка, которая была явно не в себе, устроила скандал, а посетители супермаркета попросили ее покинуть здание.

Также отметим, что Россия заняла первое место, как страна против которой введено наибольшее количество санкций.

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