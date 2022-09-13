Армия Украины крушит снабжение войск РФ на юге: у оккупантов рухнула логистика

Мосты на Херсонщине под контролем ВСУ - ОК Юг / Коллаж Людмила Денисова, DVIDSHUB Flickr, Соцсети

Оккупационные войска России не могут организовать снабжения своей группировки на юге Украины. Все мосты находятся под контролем украинских войск. Грузы не добираются с левого на правый берег, поскольку ВСУ наносят по ним удары. Об это заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что у россиян фактически нет возможности снабжать свои войска. Мосты под контролем украинских сил, грузы не доходят с одного берега на другой.

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По словам Гуменюк, силы обороны Украины ждут, пока россияне заполнят груз, после чего бьют по вражескому снабжению.

"Действительно, срабатывает огневой контроль ВСУ. Россияне не могут доставить ни продовольствия, ни боекомплекта, ни горюче-смазочных материалов. Мы имеем хорошую выдержку, чтобы дождаться полной загрузки, а потом уже точно сработать", - добавила Наталья Гуменюк и подчеркнула, что оккупантов это злит, вследствие чего они укрепляют полицейский режим на захваченных территориях.

Ситуация в Херсонской области

Военный эксперт Александр Коваленко полагает, что у группировки войск России на правом берегу Днепра в Херсонской области, которой грозит окружение, есть только два варианта дальнейших действий.

Либо оккупанты решатся на "жест доброй воли", либо попытаются уплыть через Днепр.

Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос предполагает, что если армия Украины сможет окружить и осадить войска России в оккупированном Херсоне, она докажет свою способность повторить такой же маневр на остальном юге и на востоке.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что ВСУ продолжают продвижение на Херсонщине.

Украинские силы подходят к захваченному Херсону с разных сторон. Российские оккупационные войска могут оказаться в окружении.

Смотрите видео ТСН - что происходит в Херсонской области

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