Херсон вскоре может оказаться в плотном кольце ВСУ - Олег Жданов

Херсон можется оказаться в плотном кольце ВСУ - эксперт / Фото УНИАН, Reuters

Херсонское направление не отстает от Харьковского, ведь там ВСУ продолжают проводить методическое уничтожение группировки российских оккупантов с помощью дистанционных средств огневого воздействия, сообщил военный эксперт Олег Жданов в YouTube.

"Но мы все равно там продвигаемся вперед. Там уже подтвержден населенный пункт Александровка. Освобожден. Это говорит о том, что мы заходим с разных сторон на Херсон. Он может оказаться в плотном кольце Вооруженных сил Украины", — объяснил эксперт.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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