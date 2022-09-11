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Безумство храбрых: в одном из кафе захваченного Херсона включили "Червону калину"

11 сентября 2022, 18:12

Несмотря на усиление оккупантами террора, жители временно оккупированного города Херсон проявляют свою патриотическую и проукраинскую позицию.

Херсон, кафе
В одном из кафе захваченного Херсона включили "Червону калину" / скриншоты из видео

Несмотря на то, что русские оккупанты все усиливают фильтрационные меры и террор, жители временно оккупированных территорий Украины продолжают проявлять патриотическую позицию. В Херсоне, к примеру, в одном из кафе включили патриотическую песню "Ой, у лузі".Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале "Обозреватель"

"В одном из кафе оккупированного Херсона включили в полную мощность "Червону калину". Вот так празднуют контрнаступление наших воинов на востоке местные жители", – говорится в описании к видео.

Как говорят местные жители, войска РФ пытаются всеми силами уничтожить украинскую идентичность на оккупированных территориях. В частности, агрессор пытается не оставить ни одного символа Украины в Херсоне.

Видео дня

Однако, чем больше стараются оккупанты, тем хуже у них получается. Более того, украинское сопротивление на оккупированных территориях, в том числе, в Херсоне только набирает обороты.

Кафе, Херсон

Кафе, Херсон

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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