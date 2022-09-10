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Местные радостно встречали арбузами: в Сети сообщили об освобождении важного села под Херсоном

10 сентября 2022, 09:56

На обнародованных в соцсетях кадрах видно местных жителей - из села Александровка на Херсонщине, которые радостно встречают украинских военных.

ВСУ, арбуз
В Сети сообщили об освобождении важного села под Херсоном / коллаж фото УНИАН

В социальных сетях появился видеоролик, в котором украинские военнослужащие заехали в село Александровка (Херсонская область) ‒ населенный пункт, ранее оккупированный русскими агрессорами.

В ролике также видно, как местные жители радостно встречают бойцов-освободителей. И немедленно дарят им арбузы и прочие фрукты.

К слову, Александровка находится на берегу Днепровского залива ‒ примерно в 40 километрах западнее временно оккупированного РФ Херсона.

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При этом, как говорят эксперты, судя по темпу продвижения украинской колоны, серьезного сопротивления оккупантов на маршруте своего следования она не встретила.

В то же время, пока официального подтверждения об освобождении Александровки от Генштаба ВСУ не поступало.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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