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Как Украина будет освобождать Херсон: генерал рассказал, что ждет ВСУ на южном направлении

9 сентября 2022, 18:20

Контрнаступательные действия очень сложны в степных условиях, поделился Игорь Романенко.

Херсон, ВСУ
Генерал рассказал, что ждет ВСУ на южном направлении / скриншот, УНИАН

Битва за Херсон будет сложной - помимо высокой мотивации украинских военнослужащих, нашим преимуществом является использование неудачного расположения противника в природных условиях.

Генерал-лейтенант запаса и экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, отвечая на вопрос читателя во время чата на Главреде отметил, что это очень важно для ВСУ.

"Учитывая реки Днепр и Ингулец, на правобережном плацдарме на Херсонщине российским войскам очень сложно вести даже оборону, не говоря уж о наступлении. Поэтому Россия ищет резервы для выполнения подобных задач", - пояснил генерал.

Также Романенко отметил, что мы концентрируем свои возможности на этом направлении, чтобы проводить контрнаступательные действия, которые очень сложны в степных условиях.

"Да, мы осуществляли контратаки в районе Харькова, под Изюмом, но проводить операцию на Херсонщине сложнее – там бо́льшие масштабы, и на это необходимы силы. Вот и идет разговор, каких вооружений и сколько нужно ВСУ для решения подобных задач. В последнем 3-миллиардном транше основную часть предполагалось выделить на боеприпасы, а также немного артиллерии меньшего калибра, не 155 мм. Но из наступательных вооружений там ничего нет", - отметил эксперт.

Романенко подчеркнул, что ВСУ нуждаются в средствах противовоздушной и противоракетной обороны.

"Ведь мы видим, что враг делает ракетными обстрелами с нашими городами. Противоракетная оборона – это оружие другого уровня и качества, нежели противовоздушное. В мире вообще очень мало государств, способных выпускать такого рода оружие. Поэтому по поводу 3-миллиардного транша говорится, что он пойдет на постепенные закупки зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Это современный норвежский комплекс, ракеты – американские. Но он, в первую очередь, предназначен для уничтожения таких целей как самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и беспилотные аппараты", - отметил эксперт.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости Херсона Игорь Романенко
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