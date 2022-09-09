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"Жест доброй воли или форсирование Днепра вплавь": эксперт рассказал, что ждет армию РФ на Херсонщине

9 сентября 2022, 02:25

Контрнаступление ВСУ может вынудить оккупантов отойти сначала в Херсон, а затем и за Днепр. Иначе их ждет окружение, прогнозирует Александр Коваленко.

военные РФ, оккупанты
Оккупантам на Херсонщине грозит окружение / Фото УНИАН

Российским оккупационным войскам в Херсонской области грозит окружение, поэтому у них есть лишь два варианта действий - это отступление в Херсон, а затем или "жест доброй воли", или "форсирование Днепра вплавь". Такое мнение озвучил военный эксперт Александр Коваленко.

"ВСУ еще с конца весны начали расширять плацдарм на левом берегу Ингульца, в районе Давыдова Брода. Сейчас у нас есть все возможности значительно увеличить этот плацдарм. ВСУ сегодня создают условия, результатом которых может стать очень интересное положение некоторых подразделений РФ на правобережье Херсонщины. Я намекаю на окружение", - сказал эксперт в комментарии изданию Obozrevatel.

"Мы уже наблюдаем, как разрушенная система управления и снабжения российских войск на правом берегу Днепра не позволяет им занимать оборонительные позиции, отвечать на наступательные действия ВСУ. Единственное, что, на мой взгляд, остается у россиян, – это отступление в Херсон, а затем или "жест доброй воли", или форсирование Днепра вплавь", – считает Коваленко.

По его словам, ситуация, которая сложилась в Херсонской области, связана с проблемами россиян на других участках фронта – в частности, с блокированием крупных формирований оккупантов в Донецкой области.

"Почти два месяца российские оккупанты не могли совершать какие-то масштабные наступательные действия на многих направлениях, они концентрировали силы исключительно на двух направлениях: Бахмут и Авдеевка. Они разбили себе лоб в Песках. Это маленький населенный пункт, где было сконцентрировано большое количество личного состава, техники, артиллерии врага, но до сих пор Пески не находятся под их контролем. Это серая зона, окрестности которой контролируют ВСУ и не дают россиянам закрепиться в Песках. Оккупанты там заблокированы. В районе Бахмута их также заблокировали. Это значит, что у них нет ресурса даже на это", – резюмировал эксперт.

Ситуация в Херсонской области

Силы обороны Украины успешно проводят контрнаступательную военную операцию на юге. Войска могут освободить Херсон от российской оккупации уже к октябрю, если ситуация будет развиваться по текущему сценарию. Оккупанты РФ столкнулись с проблемами в обеспечении своих подразделений и удивлены маневрами ВСУ. Об этом заявил бывший руководитель военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван.

На днях ВСУ освободили населенный пункт Высокополье, где уже установлен государственный флаг Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также говорил, что в Херсонской области удалось освободить и Ольгино. Населенный пункт находится севернее Высокополья. По его словам, есть и другие деоккупированные пункты. Российская группировка на правом берегу Днепра в оперативном окружении.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска привели все мосты на Херсонщине в состояние непригодности. Враг больше не может использовать эстакады в качестве логистики.

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