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Армия Украины успешно наступает на юге и к октябрю может освободить Херсон – французский генерал

8 сентября 2022, 12:36

У войск России на Херсонщине серьезные проблемы с логистикой и личным составом, считает Доминик Тринкван.

Херсон ВСУ Дарьевский мост
ВСУ до зимы могут освободить весь правый берег Днепра - французский генерал / Коллаж Людмила Денисова, DVIDSHUB Flickr, Соцсети

Силы обороны Украины успешно проводят контрнаступательную военную операцию на юге. Войска могут освободит Херсон от российской оккупации уже к октябрю, если ситуация будет развиваться по текущему сценарию. Оккупанты РФ столкнулись с проблемами в обеспечении своих подразделений и удивлены маневрам ВСУ. Об этом заявил бывший руководитель военной миссии Франции при ООН генерал Доминик Тринкван.

В интервью каналу France 24 он рассказал о том, что продвижение Вооруженных сил Украины на юге идет успешно. Украинцы постепенно готовились к реализации своим планам, подорвав логистику и обеспечение оккупантам.

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"Украинцы методично готовили это наступление и концентрировали средства для успеха. Начали с подрыва российской системы материально-технического обеспечения, ударив дальнобойной артиллерией по составам, узлам связи, командным пунктам, а также по мостам через Днепр. Это называется "формирование поля боя", - отметил военный.

По его словам, российские войска удивлены такому маневру. Они столкнулись с серьезными сложностями в снабжении своих сил. Войска, которые находятся к западу от Днепра, если не будут вовремя получать боеприпасы, потеряют способность обороняться.

"Разрушение складов боеприпасов и логистических пунктов, прежде всего железной дороги, существенно их пошатнуло. Теперь, если войска, размещенные к западу от Днепра, не будут получать снарядов, они не смогут обороняться. Если они больше не получают припасов, это для некоторых подразделений будет критическим", - добавил генерал.

Также он сказал, что у россиян серьезные кадровые проблемы. Они осуществляют попытки вербовки сил, однако в условиях, когда Путин не объявляет войну, мобилизовать их нельзя.

"Он (Путин, - ред.) хочет и дальше создавать впечатление, что все идет нормально. Я думаю, что до зимы украинцы могли бы захватить весь правый берег Днепра, включая город Херсон", - подчеркнул Доминик Тринкван.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Армия Украины проводит контрнаступательную операцию в Херсонской области с целью освобождения украинских территорий от российских оккупантов. Вражеские войска вытесняются с временно захваченных ими позиций. Ранее ВСУ освободили населенный пункт Высокополье, где уже установлен государственный флаг Украины.

Спикер Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска привели все мосты на Херсонщине в состояние непригодности. Враг больше не может использовать эстакады в качестве логистики.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также говорил, что в Херсонской области удалось освободить и Ольгино. Населенный пункт находится севернее Высокополья. По его словам, есть и другие деоккупированные пункты. Российская группировка на правом берегу Днепра в оперативном окружении.

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