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Если ВСУ окружат войска РФ в Херсоне, то сделают это и на всем юге и востоке Украины – эксперт ISW

9 сентября 2022, 16:40

Армия Украины очень грамотно проводит контрнаступление на Херсонщине, которое направлено на истощение противника, считает Джордж Баррос.

Херсон, Украинские военные, ВСУ
Осада войск России в Херсоне станет серьезным достижением армии Украины - эксперт / Telegram Ермак, Суспільне

Если силам обороны Украины удастся окружить войска России и взять их в осаду в Херсоне, они покажут, что могут реализовать такой сценарий не только на всем юге, но и на востоке страны. Конкретная картина на Херсонском направлении, где ВСУ грамотно ведут контрнаступление, вероятно, станет понятной через несколько месяцев. Москва перебросила элитные войск на юг и ухудшила свои позиции на других направлениях. Об этом заявил аналитик Института изучения войны Джордж Баррос.

Как сообщает Newsweek, он рассказал о том, что серьезные успехи ВСУ будут означать их способность к проведению крупных операций и на востоке Украины.

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"Если украинцы продемонстрируют способность окружить большого противника и взять его в осаду в Херсоне, это было бы большим военным достижением, и это свидетельствовало бы о том, что они также могут сделать это в других местах на востоке и юге", - отметил аналитик.

По его словам, силы обороны Украины грамотно действуют в ходе контрнаступления в Херсонской области. Однако четкая картина достижений украинцев будет понятна, вероятно, лишь спустя несколько месяцев.

"Украинцы очень умно подошли к тому, как они ведут Херсонское контрнаступление. Они сказали, что это будет медленно, это будет истощать, и это на самом деле очень умный способ сделать это", - объяснил Баррос.

Также он добавил, что РФ на юге размещает элементы элитной 1-й гвардейской танковой армии. Однако усиление позиций на юге привело к ухудшению их позиций на других направлениях фронта. И если силы россиян на Херсонщине будут исчерпаны, они получат новые проблемы с личным составом.

"Если эти высококачественные российские силы могут быть исчерпаны в районе Херсонской операции, я не знаю, кто еще собирается продолжать защищать другие российские позиции в Украине", - резюмировал Джордж Баррос и подчеркнул, что война Москвы против Киева еще далека до своего завершения.

Контрнаступление ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ведут контрнаступательную операцию в Херсонской области для освобождения своей земли от оккупационной армии России. Вражеские силы вытесняются с временно занятых позиций. Ранее деоккупировали населенный пункт Высокополье.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк ранее сказала, что ВСУ повредили все мосты, которыми войска РФ пользовались для снабжения своих войск. Враг больше не может использовать эстакады.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также сообщал, что на Херсонщине армия Украины освободила и Ольгино. Оно находится севернее ранее деоккупированного Высокополья. Группировка российских войск на правом берегу Днепра оказалась в оперативном окружении.

Смотрите видео ТСН - ВСУ освободили Высокополье Херсонской области

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