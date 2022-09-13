Воздушные силы ВСУ за два часа сбили 2 российских самолета Су-24/ ДШВ ВСУ

Украинские зенитчики поработали на славу и лишь в течение двух часов "приземлили навечно" два российские военные самолеты Су-24.

Также за этот короткий промежуток времени был сбит вражеский беспилотник. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"13 сентября с 14:00 по 16:00 зенитными ракетными подразделениями Воздушных сил Вооруженных сил Украины уничтожено три воздушные цели – один БпЛА оперативно-тактического уровня и два самолета оккупантов", – отмечается в сообщении.

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Первый вражеский самолет был сбит в Херсонской области. Российский бомбардировщик "приземлили" воины 160-й зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Вторая российская "сушка" была уничтожена в Донецкой области. Самолет попал в прицел к зенитчикам Шепетовского 11 зенитного ракетного полка воздушного командования "Запад", которые не дали ему возможности полететь дальше.

Ранее сообщалось, что спецназовцы Нацгвардии уничтожили российский военный самолет Су-25 возле города Купянск на Харьковщине. Вражеский дозвуковой штурмовик украинские воины сбили с помощью ПЗРК "Стингер". А после этого нацгвардейцы еще и захватили пленных в городе и уничтожили российскую технику.

Напомним, в захваченном Россией Крыму разбился военный самолет российских оккупантов Су-25. Авиакатастрофа произошла около 6 часов утра 11 сентября. Самолет упал в поле. По предварительной информации, пилоты успели катапультироваться.

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