В Мелитополе и Херсоне мощные взрывы: "прилеты" по военной базе оккупантов и штабах РФ

В Мелитополе и Херсоне прогремели мощные взрывы/ Telegram, УНИАН

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области прогремели мощные взрывы в районе аэродрома.

Три взрыва произошли во вторник, 13 сентября. Об этом сообщил мэр города Иван Федоров.

Именно на этом аэродроме российские захватчики расположили свою военную базу.

"Только что: три громких взрыва в Мелитополе в районе аэродрома, где оккупанты безуспешно обустроили одну из военных баз. Ожидаем подробности", – сообщил городской голова.

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В то же время взрывы произошли и в оккупированном Херсоне. Как сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook, "похоже, что по оккупантам очень мощно прилетело".

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Журналист Андрей Цаплиенко отметил в Telegram, что под Херсоном взрывы и канонада. По его словам, есть информация об ударах по российским штабам.

Взрывы в Херсоне/ Telegran Цаплиенко

Контрнаступление ВСУ на юге

Только за прошедшие две недели в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге российские войска потеряли 1800 человек личного состава, более 500 единиц автобронетехники, 122 танка, 2 самолета, 2 вертолета и около 10 крылатых ракет. Об этом рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Бойцы ВСУ за две недели освободили 5 населенных пунктов на юге Украины и нанесли врагу огромные потери на поле боя.

Также за это время воины ВСУ смогли освободить от оккупантов в Херсонской области около 500 квадратных километров территории.

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