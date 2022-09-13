В Мариуполе взорвали патруль оккупантов за попытку уничтожить символ сопротивления/ Reuters, УНИАН, Telegram Андрющенко

Во временно оккупированном Мариуполе в Донецкой области жители города взорвали патруль "полицейских"-коллаборантов.

Трое силовиков, согласившихся на сотрудничество с российскими оккупантами, серьезно пострадали и теперь находятся в больнице Донецка. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

Коллаборантов взорвали, когда те пытались стереть символ украинского сопротивления российским оккупантам – букву "Ї", а также догнать мариупольцев, которые этот символ нарисовали.

Видео дня

"Сопротивление. Имеем подтверждение подрыва патруля оккупантов по ул. Карпинского Кальмиуского района, которые пытались стереть "Ї" и догнать наших художников", – написал Андрющенко.

Украинцы, которые нарисовали букву "Ї", не пострадали и находятся в безопасности.

Упомянутая буква стала символом сопротивления Мариуполя российским захватчикам, и теперь она появляется в разных уголках оккупированного города.

Украинские партизаны на оккупированных территориях

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Херсоне украинское движение сопротивления взорвало колаборантку Татьяну Томилину. Она сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, а ее охранник-оккупант погиб.

Напомним, ранее на территории оккупированного Бердянска прогремели мощные взрывы. Оказалось, что украинские партизаны взорвали штаб коллаборантов. При этом "руководитель" коллаборантов утверждает, что в результате взрыва якобы никто не пострадал.

Также украинские партизаны взорвали казарму оккупантов в оккупированном Мелитополе Запорожской области. Оккупанты обустроили базу в местной школе. Там также продолжалась подготовка к "референдуму". На момент взрыва внутри помещения находилось около 50 бойцов Росгвардии.

Читайте также: