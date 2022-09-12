В Херсоне партизаны взорвали коллаборантку Татьяну Томилину/ соцсети, УНИАН

Во временно оккупированном Херсоне украинское движение сопротивления взорвало колаборантку Татьяну Томилину.

Она сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил местный журналист Константин Рыженко в Telegram.

Взорван был также оккупант, который ее сопровождал – он погиб.

"Сегодня (12 сентября – ред.) движением сопротивления была подорвана Татьяна Томилина и сопровождающий ее орк. Томилина – "300", в реанимации, тяжелое состояние. Орк – "200". Коллаборантка занимала псевдодолжность "ректора ХГУ", – отметил Рыженко.

Как сообщает местное издание "Мост", взрывное устройство сработало в квартире так называемой "ректора" захваченного оккупантами Херсонского госуниверситета. Также отмечается, что оккупант, который погиб в результате взрыва, был ее охранником.

Кто такая Татьяна Томилина

57-летняя Татьяна Томилина ранее возглавляла Херсонский академический лицей имени Мишукова при Херсонском госуниверситете. Была кандидаткой в мэры Херсона. Во время вторжения России в Украину встала на сторону захватчиков.

С 2015 года было замечено, что Томилина продвигала российские нарративы, в частности об "американских биолабораториях в Херсоне".

В июне 2022 года Томилина и ее подруга Татьяна Кузьмич, которая тоже перешла на сторону врага, в сопровождении оккупантов ворвались в Херсонский госуниверситет и взяли в заложники его проректора. Позже оккупанты объявили Томилину "ректором" заведения.

Контрнаступление ВСУ на юге

Только за прошедшие две недели в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины на юге российские войска потеряли 1800 человек личного состава, более 500 единиц автобронетехники, 122 танка, 2 самолета, 2 вертолета и около 10 крылатых ракет. Об этом рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Бойцы ВСУ за две недели освободили 5 населенных пунктов на юге Украины и нанесли врагу огромные потери на поле боя.

Также за это время воины ВСУ смогли освободить от оккупантов в Херсонской области около 500 квадратных километров территории.

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